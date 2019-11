Gestire i datacenter con semplicità con Juniper Networks

Obiettivo di Contrail Insight di Juniper Networks: in un’unica console semplificare la gestione dei data center con un miglior monitoraggio e più visibilità. Arriva una novità nella gestione dei data center per cloud privati, che offre monitoraggio di rete, server, e workload, analytics e funzioni di troubleshooting con Contrail Insights.

Bikash Koley, Chief Technology Officer di Juniper Networks

Siamo orgogliosi di poter offrire ai clienti, con l’introduzione di Contrail Insights, una soluzione Contrail completa. I framework cloud all’interno dei data center hanno reso possibile un’elevata automazione dell’infrastruttura, ma incrementato la complessità operativa. Abbiamo progettato Contrail Insights per dare visibilità sui problemi di troubleshooting e di analisi di oggi con potenti strumenti per la scoperta e l’analisi in tutti i livelli della rete.

Il monitoraggio dei data center è sempre più complesso, man mano che nuove infrastrutture, servizi e software vengono aggiunti per creare applicazioni cloud native. Contrail Insights di Juniper offre visibilità sui dati storici e real time per tutti i livelli dell’infrastruttura per migliorare la velocità operativa, l’esperienza e l’affidabilità.

Contrail Insights è l’ultima aggiunta alla soluzione Contrail Enterprise Multicloud. Questa costituisce una soluzione di software-defined networking - dal networking virtualizzato alla microsegmentazione - per l’era del multicloud. Ora la console di gestione unificata dispone di analytics integrate, per fornire un’esperienza utente coerente, con informazioni dettagliate e visibilità sulla correlazione overlay-underlay nella rete data center e sull’utilizzo delle risorse multi-tenant.

Principali funzionalità e vantaggi:

-Visibilità storica e real time. Utilizzando dati storici generati dal machine learning e la telemetria real time, Contrail Insights garantisce osservabilità e granularità in base al livello di servizio sull’infrastruttura data center, dalle reti overlay e underlay ai server fisici e virtuali e ai rispettivi workload. La nuova rappresentazione con heatmap della topologia del data center permette agli operatori di vedere l’intero data center e di approfondire per ispezionare facilmente problemi localizzati.

-Analisi dei problemi. Per identificare problemi come hotspot, microburst, risorse monopolizzate ed fastidiosi elementi in rete in ambienti cloud privati condivisi o multi-tenant, Contrail Insights dispone di un nuovo motore di query top-N o “top talker” con viste tabellari e grafiche. Accoppiate con il filtraggio delle query drill-down e un collegamento al pathfinding topologico, tali diagnostiche di Contrail Insights permettono ai tecnici di mitigare proattivamente problemi come la congestione della rete e la contesa delle risorse.



-Correlazione overlay e underlay. La correlazione overlay-underlay e le funzioni di pathfinding permettono agli operatori di scoprire le cause iniziali mappando l’infrastruttura virtuale per workload e astrazioni di rete sull’infrastruttura e rete fisica. Nei data center, le reti fisiche underlay, dove il traffico overlay è tipicamente sottoposto a bilanciamento del carico del fabric, le funzioni di pathfinding di Contrail Insights illuminano la mappa di calore topologica per individuare rapidamente i problemi durante il troubleshooting e risolvere problemi finora sfuggenti.