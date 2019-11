Partnership Intel e Mediatek per offrire il 5G in ogni PC

L’accordo prevede l’impegno di Intel a provvedere e fornire una soluzione 5G nei PC che vedrà l’inserimento di un modem sviluppato e distribuito da MediaTek. Intel si occuperà, inoltre, dell’ottimizzazione e della validazione di tutta la piattaforma e presterà supporto per l’integrazione del sistema e la co-progettazione a vantaggio dei propri partner OEM. La disponibilità dei primi prodotti è prevista all’inizio del 2021. Si prevede che Dell e HP saranno tra i primi OEM ad offrire notebook che disporranno della soluzione 5G di Intel e MediaTek.

Gregory Bryant, Executive Vice President di Intel e General Manager del Client Computing Group

Il 5G è pronto a diffondere un nuovo livello di computing e di connettività che trasformerà il modo in cui interagiamo con il mondo. Questa partnership con MediaTek riunisce leader del settore con una profonda esperienza ingegneristica, di integrazione di sistemi e di connettività per offrire esperienze in 5G alla prossima generazione dei migliori PC al mondo.

Joe Chen, presidente di MediaTek

Il nostro modem 5G per PC, sviluppato in partnership con Intel, è fondamentale per rendere il 5G accessibile e disponibile su piattaforme domestiche e mobili. Il 5G darà inizio alla prossima era di esperienze di personal computing, e lavorare con Intel, leader del settore, mette in evidenza l'esperienza di MediaTek nella progettazione della tecnologia 5G per i mercati globali. Con questa partnership, i consumatori saranno in grado di navigare, trasmettere in streaming e giocare più velocemente sui loro PC, ma ci aspettiamo anche che possano scoprire nuovi modi di utilizzare i computer grazie al 5G che fino ad oggi non erano neppure immaginabili.

Il 5G sarà la trasformazione della rete più significativa nella storia. Rappresenta la convergenza del computing e delle comunicazioni e aprirà le porte a nuove esperienze con i PC e cambierà il modo in cui ci connettiamo al mondo che ci circonda. Intel ritiene che i migliori PC del futuro offriranno esperienze che aiuteranno le persone a raggiungere maggiormente gli obiettivi che si prefiggono e crede che le tecnologie di prossima generazione come il 5G saranno fondamentali per rendere possibili tali esperienze.

Intel è attualmente l’azienda leader per volumi di PC connessi sia tramite reti wireless che reti mobili, grazie alle sue soluzioni Intel Wi-Fi 6 (Gig+) e LTE ottimizzate per i segmenti consumer e business.

I termini dell’accordo

Come prima fase della partnership, Intel provvederà a definire le specifiche di una soluzione 5G focalizzata nell’implementazione nei principali segmenti notebook, mentre MediaTek sarà responsabile dello sviluppo e della produzione del modem 5G. Intel inoltre svilupperà e convaliderà l'integrazione hardware e software a livello di piattaforma, inclusi i driver host del sistema operativo.

Inoltre, le due aziende stanno collaborando con Fibocom allo sviluppo di moduli M.2 ottimizzati per l'integrazione con le piattaforme client di Intel. In qualità di primo fornitore di moduli per questa soluzione, Fibocom fornirà la certificazione e il supporto normativo per gli operatori, oltre a gestire produzione, vendita e distribuzione dei moduli M.2 5G.

Maggiori informazioni sul ruolo di Intel nel 5G

Intel sta guidando la marcia per trasformare la rete, estendere l'edge computing e creare nuovi utilizzi per mantenere la promessa del 5G. Oltre ad avere il più ampio portafoglio di soluzioni di rete 5G del settore e un percorso veloce per l’implementazione, Intel sta anche guidando il comparto del software open source e delle tecnologie basate su standard che daranno vita al 5G. Gli investimenti dell'azienda nelle tecnologie 5G trasformeranno il modo stesso in cui i dati vengono trasferiti ed elaborati attraverso dispositivi di ogni forma e dimensione.