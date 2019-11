Kaspersky: minacce 2020 saranno più sofisticate e pericolose

Le previsioni di Kaspersky per il prossimo anno confermano la tendenza di minacce sempre più mirate, con un elevato grado di precisione e diversificazione. Le previsioni sono state sviluppate sulla base dei cambiamenti osservati dal Global Research and Analysis Team nel corso del 2019, allo scopo di supportare la community di sicurezza informatica con linee guida e insight utili.

Questi ultimi, insieme ad una serie di previsioni sulle minacce legate all’industria e alla tecnologia, consentiranno di prepararsi alle sfide che si presenteranno nei prossimi 12 mesi.

La violazione delle informazioni personali: dal deep fake alle violazioni del DNA

Dopo il numero elevato di violazioni dei dati avvenute negli ultimi anni, la quantità di informazioni personali trapelate e rese accessibili, ha reso più semplici gli attacchi mirati. I ricercatori di Kaspersky hanno evidenziato una serie di tecnologie chiave che potrebbero attirare le vittime nelle trappole degli attaccanti: tra queste, ad esempio, c’è l’uso di video e audio di tipo Deep Fake di cui si è ampiamente discusso e che, oltre a poter essere automatizzati, supportano il profiling e la creazione di truffe e schemi di ingegneria sociale.

Vicente Diaz, security researcher di Kaspersky

Il futuro porta con sé molte possibilità che potrebbero non essere state incluse nelle nostre previsioni. L’estensione e la complessità degli ambienti in cui gli svolgono gli attacchi offrono molte opportunità. Inoltre, nessun team di threat research possiede una visibilità completa delle operazioni dei vari attori delle minacce APT. Continueremo a lavorare per anticipare le attività dei gruppi APT e a studiare i metodi che utilizzano, offrendo al contempo insight relativi alle loro campagne e all’impatto che generano.