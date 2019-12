Connessione remota sicura con TeamViewer Connect 2020

Con Connect 2020, TeamViewer offre ai clienti tutti i vantaggi di compatibilità nell’utilizzo di un software che non pone nessun limite alle versioni precedenti. TeamViewer Connect 2020 è l’annuale aggiornamento del software e rappresenta la versione “ponte" per i clienti che utilizzano le versioni precedenti di TeamViewer (dalla versione 14 alle precedenti). Con questo aggiornamento, TeamViewer sarà disponibile con sottoscrizione di licenze in abbonamento.

Oliver Steil, CEO di TeamViewer

Quest'anno abbiamo realizzato un percorso incredibile e vorremmo ringraziare il nostro team, i nostri clienti e i nostri utenti per il loro contributo al successo di TeamViewer e la loro fiducia costante nei confronti delle nostre soluzioni", Con la nostra piattaforma di connettività e varie soluzioni per l'accesso e il supporto remoto, il monitoraggio e la gestione da remoto e persino l'IoT e la realtà aumentata, siamo nella posizione ideale per affrontare l'era dell'iperconnettività.

Compatibilità

Ora gli utenti possono godere dei vantaggi della piena compatibilità con tutte le versioni precedenti e future di TeamViewer, oltre a tutti i più diffusi sistemi operativi (attuali e futuri). Di fatto, la nuova versione elimina il vincolo dell’aggiornamento annuale per la fruizione del modello di licenza illimitata dunque ora TeamViewer offre ai suoi clienti una soluzione compatibile senza ostacoli causati dalle versioni del software.

Aggiornamento automatico delle funzioni

I clienti con una licenza in abbonamento hanno diritto a importanti aggiornamenti del software senza dover acquistare l’update potendo accedere automaticamente a nuove funzionalità e miglioramenti del software. Gli utenti non dovranno più attendere la fine dell'anno per i nuovi aggiornamenti. TeamViewer è ora disponibile solo attraverso licenze in abbonamento, garantendo alle sue soluzioni di rimanere al passo con il panorama in continua evoluzione del mondo IT focalizzandosi sulla messa a punto di nuove funzionalità e sulla stabilità del prodotto.

Sicurezza

Gli utenti in abbonamento riceveranno regolari aggiornamenti per la sicurezza che sono fondamentali per assicurare ai clienti tutti i vantaggi per il supporto e la protezione dei dati e garantendo tutti i necessari miglioramenti.