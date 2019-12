Cambium Networks investe nel proprio core business

Per eccellere nel proprio settore non si deve dimenticare il proprio core business, Atul Bhatnagar, President and CEO, Cambium Networks spiega il perché.

Nel suo libro "Alla ricerca dell'eccellenza ", uno dei punti chiave indicati da Tom Peters è "Attenersi al lavoro a maglia" (Stick to the Knitting). L'idea di base è che le aziende leader dovrebbero rimanere focalizzate sul proprio "core business" e concentrare gli investimenti nell'ottica di migliorare ulteriormente ciò che già fanno al meglio. Il concetto sembra ovvio, e il mondo degli affari offre notevoli esempi di aziende che sono state capaci di focalizzarsi con successo e altre in cui le distrazioni hanno invece causato seri problemi. Oggi, decenni dopo questa intuizione, la connettività Internet è un perfetto esempio di quelle "distrazioni" che costituiscono una continua sfida a rimanere focalizzati sul core business, mentre per altri la tecnologia delle comunicazioni è esattamente al centro del loro business.

Consideriamo le scuole come esempio. Il loro core business è educare gli studenti. Quando l'apprendimento è diventato online e sempre più interattivo con lo streaming video, le esigenze di connettività in classe passano da un dispositivo per studente a tre o più. Non molto tempo fa, ogni scuola in un distretto aveva uno o due specialisti IT per supportare le esigenze di comunicazione di aule, uffici e aree pubbliche. I team IT dovevano essere certificati, formati e immediatamente disponibili per gestire la rete. Le attività chiave del funzionamento della rete sono diventate sempre più costose in un settore in cui i budget sono invece molto limitati. Ogni scuola, così come qualsiasi attività commerciale, deve disporre di comunicazioni wireless di alta qualità che non le distraggano dal proprio core business.

La buona notizia è che la connettività Internet è esattamente il core business dei Managed Service Provider. Questi specialisti della comunicazione servono più aziende in molti settori e, poiché si concentrano esclusivamente sulla connettività wireless, forniscono:

Gestione centralizzata dell'intera rete Progettazione, pianificazione, installazione, provisioning e manutenzione della rete Miglioramento complessivo delle prestazioni della rete e dell'efficienza operativa Rapporti dettagliati sulle prestazioni

Cambium Networks, grazie alla recente acquisizione di Xirrus, mette a disposizione degli MSP il Command Center. Il sistema consente di:

Inserire e rendere operativi nuovi clienti in pochi minuti Monitorare e gestire fino a 1.000 reti di clienti da un'unica console Identificare e risolvere rapidamente i problemi grazie alla visualizzazione delle reti dei clienti con codice colore Gestire la parte amministrativa delle reti in modalità "role-based"

Un MSP ha recentemente affermato di vedere la sua attività come un “Managed Services Partner" per i suoi clienti aziendali: collaborando nel vero senso della parola, entrambe le parti sono in grado di concentrarsi sulle aree in cui hanno più esperienza e sono perciò nelle condizioni di offrire le migliori prestazioni con la massima efficienza complessiva.

Nei prossimi mesi, Cambium Networks condividerà esperienze specifiche relative a grandi aziende, centri congressi, distretti scolastici, università che hanno esternalizzato la propria gestione Wi-Fi lasciando ai partner MSP il compito di concentrarsi sulla tecnologia delle comunicazioni. Questa strategia consente alle aziende di avere una connettività affidabile per gestire al meglio il proprio business, restando focalizzati sui propri obbiettivi.