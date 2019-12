Nel futuro dell'IoT Security c’è Endian 4i Edge X

Da SPS arriva 4i Edge X di Endian, una nuova piattaforma hardware che integra la tecnologia container Docker per tutte le esigenze di sicurezza e connettività. Edge X è la nuova piattaforma hardware che integra la tecnologia container Docker, che consente ad applicazioni e micro-servizi di essere eseguiti nell'infrastruttura di rete a livello "Edge". Ciò significa che è possibile eseguire applicazioni enterprise o industrial in locale, presso siti distribuiti, riducendo il consumo di banda e la latenza delle applicazioni, con una maggiore sicurezza e un minor passaggio di dati su Internet.

Raphael Vallazza, CEO di Endian

Con il gateway 4i Edge X la tecnologia Endian si impone anche sull'ultimo segmento del processo di digitalizzazione" Questa soluzione compatta e performante, già pronta per il futuro, permette alle aziende di virtualizzare applicazioni enterprise e analizzare i dati prodotti dai macchinari, visualizzandoli su dashboard.

Mentre l'elaborazione di questi dati permette di effettuare maintenance predittiva, allo stesso tempo l'ampio set di funzionalità di security garantisce la protezione sulle operazioni da remoto, e la difesa contro cyberattachi ai sistemi in campo.

Edge Computing e Tecnologia Container

Un potente processore Intel Celeron, unitamente a 2GB di RAM, conferiscono al gateway 4i Edge X l'elevata capacità di calcolo necessaria per l'elaborazione dei dati a livello periferico nella rete (Edge Computing). Tale struttura decentralizzata riduce l'utilizzo di banda e di licenze aggiuntive e consente ottime performance in real-time eliminando la latenza della trasmissione del dato via Internet. Qualora venga interrotta la connessione con la piattaforma IoT centrale, il dato rimane al sicuro nel gateway fino al ripristino della linea, e solo allora viene trasmesso.

La tecnologia Container svolge un ruolo chiave nel processo di digitalizzazione che porta in primo piano l'Edge Computing e consente alle aziende di rispondere con flessibilità alle esigenze dei vari scenari che cambiano rapidamente. Docker Container prevede che le applicazioni siano in un certo senso pacchettizzate in un sistema portatile, chiamato appunto "container", con tutti i file necessari alle operazioni.

Connettività e sicurezza

Endian 4i Edge X supporta diverse opzioni di connettività, inserendosi perfettamente nel progetto globale di Endian Connect Platform per l'IoT. Supporta WiFi (802.11ac), 3G o 4G, Ethernet, Seriale (RS-232/485) e Digital Input/Digital Output (DI/DO). Può utilizzare una rete wireless esistente come internet uplink sfruttando il Wifi di un'area oppure il tethering di un cellulare: ciò la rende particolarmente adatta e versatile ai più svariati scenari verticali. In particolare ad esempio presso gli impianti industriali, dove un adeguato accesso ad internet non è sempre disponibile: a questo proposito 4i Edge X è in grado di operare in ambienti critici e a temperature estreme, da 0º a +60ºC.

Endian 4i EdgeX effettua la trasmissione dei dati in maniera criptata utilizzando una potente tecnologia VPN. I device connessi localmente vengono protetti grazie alle funzionalità di firewall, deep-packet IPS/IDS, e filtri per applicazioni e contenuti. Endian 4i Edge X può anche essere posizionata dietro un firewall esistente per segmentare la rete e fornire accesso remoto sicuro.

Gestione Centralizzata

In combinazione con la console centrale IoT Connect Platform è possibile impostare permessi di accesso al gateway con un alto grado di specificità. Utenti o gruppi accedono a dati e funzioni solo se preventivamente autorizzati. Allo stesso tempo questo strumento permette di intervenire con operazioni di routine e aggiornamenti software in modo centralizzato con la sicurezza che avvengano in modo protetto.

Endian 4i Edge X è in grado di utilizzare tutti i protocolli più comunemente usati nell'IT e nell'OT (Siemens S7, Modbus, OPCUA), e di conseguenza raccogliere e trasferire dati di varia tipologia a seconda del macchinario collegato. Sulla base dei dati raccolti è anche possibile effettuare un monitoraggio completo dello stato della macchina: a ciò si aggiunge un sistema di allarmistica intelligente che prevede reazioni a eventi singoli o in sequenza.