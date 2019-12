PMI sempre più digitali, intervista a Marco Bossi di Talentia

Marco Bossi, Managing Director di Talentia Software Italia, risponde alle nostre domande e ci racconta le novità dell’offerta SaaS e degli strumenti per la digitalizzazione delle imprese.

- Come si posiziona Talentia, oggi, sul mercato italiano e globale?

Talentia Software è un fornitore internazionale di soluzioni HR e finanziarie, con oltre 25 anni di esperienza volti a garantire i migliori servizi a clienti di tutto il mondo. La gamma comprende soluzioni di Human Capital Management e di Corporate Performance Management (consolidamento, reporting e budget). Il gruppo supporta oltre 3.600 clienti in più di 30 paesi, partendo dalle aziende del middle market fino ai large account e ai gruppi internazionali. Sia in Italia che in Europa Talentia è tra i leader di soluzioni per la gestione delle aree HR e Finance destinate alle aziende di medie e grandi dimensioni.

“La recente analisi di Fosway 9-Grid per le soluzioni Cloud HCM ci posiziona come Core Challenge, premiando la nostra presenza sul mercato, il TOC (total ownership cost) e le prospettive di crescita come nostri punti di forza. I nostri piani di sviluppo puntano su un nuovo posizionamento strategico, sullo sviluppo del business worldwide, su piattaforme unificate e complete per HCM e CPM, e soprattutto sullo sviluppo di un ecosistema di partner. Tutto questo ci porterà a raggiungere un fatturato globale totale di 80 milioni di euro, ottenendo una crescita del 21%, in soli tre anni.”

In particolare, Talentia evidenzia che la crescita sarà concentrata su espansione e accelerazione del modello SaaS, triplicando le vendite delle soluzioni Software as a Service. La mission è quella di semplificare la complessità nella gestione delle risorse umane e finanziare delle imprese, offrendo soluzioni SaaS e piattaforme unificate in grado di integrare funzionalità di automation e intelligenza artificiale. Talentia potrà concentrare tutte le energie in questa direzione per rispondere alle esigenze e accelerare la crescita organica.

- Quale segmento reputate maggiormente strategico in ottica di sviluppo del Vostro business? Perché?

“Il nostro mercato di riferimento sono le aziende di medie e grandi dimensioni, organizzazioni che sono cresciute negli ultimi anni e stanno affrontando le tematiche della digitalizzazione dei processi interni. Sono tipicamente gruppi societari oppure aziende complesse e distribuite in cui la condivisione di pratiche e strumenti è essenziale per il buon funzionamento della struttura e l’incremento del business.”

L’obiettivo di Talentia è quello di rifocalizzarsi su imprese che hanno una capitalizzazione media e sullo sviluppo di piattaforme unificate intorno alle due principali aree di business: risorse umane e finance, a partire dalla gestione del personale e dal bilancio consolidato, che rappresentano le attività storiche dell'azienda, con l’obiettivo di rendere più semplice da gestire la crescente complessità delle risorse umane e del reparto finanziario all’interno delle medie imprese. Talentia sarà fortemente impegnata anche nello sviluppo di un ecosistema di partner internazionali, principalmente system integrator, società di consulenza e partner specializzati nei progetti di Digital Transformation, in grado di collaborare con Talentia nello sviluppo di soluzioni software per i reparti HR e Finance delle medie imprese

- Qual è la mission di Talentia? Quali sono i Vostri focus e le strategie di sviluppo per il 2020?

“La nostra mission rimane quella di semplificare la complessità fornendo alle aziende soluzioni e servizi per migliorare le performance interne. Il 2020 ci vedrà impegnati nell’offrire prodotti sempre più intuitivi e flessibili mentre le nostre alleanze con i system integrator saranno determinanti per accompagnare nel modo più adeguato anche i clienti più grandi e complessi.”



Per aiutare le imprese di medie dimensioni a vincere le nuove sfide economiche, strutturali e ambientali in ambito HR e Finance, Talentia sta infatti sviluppando piattaforme integrate, complete e innovative che possano beneficiare di soluzioni "all-in-one" e che consentano loro di ottimizzare i processi aziendali e gestire le attività sulla base di dati affidabili. Si tratta di due piattaforme con servizi a valore nelle quali Talentia integra tecnologie rivoluzionarie di Robotic Process Automation, Chatbot, Intelligenza Artificiale: la piattaforma HCM, che comprende soluzioni di Core HR e per la gestione dei processi di Recruitment, Talent Development e Compensation; la piattaforma CPM composta da soluzioni per il budget, la pianificazione finanziaria e patrimoniale, consolidamento di bilanci e reporting.



L’azienda offre inoltre una gamma completa di servizi erogabili prima, durante e dopo la distribuzione del software: consulenza, implementazione, formazione, outsourcing e supporto completo. Talentia è uno dei pochi fornitori di software che offre la possibilità di scegliere l’approccio più adatto all’azienda, consentendo di implementare la soluzione in base alle necessità del cliente in tema di sicurezza dei dati e di budget, distinguendo tra:

modalità SaaS (pubblica o privata), accessibile tramite data center protetti a fronte di abbonamenti annuali o mensili. modalità on premise l’azienda è proprietaria della licenza e la soluzione Talentia può essere installata all’interno della infrastruttura IT aziendale.

In hosting sul Cloud Talentia e sia che si scelga l’abbonamento SaaS o l’acquisto della licenza, si delega a Talentia l’hosting e la manutenzione tecnica della soluzione.

- HR & Finance, quali sono le caratteristiche della Vs. offerta SaaS recentemente aggiornata?

SaaS o licenza, l’offerta di Talentia è funzionalmente la stessa, viene lasciata al cliente la scelta di optare per un’installazione in-house o in cloud, in funzione delle varie esigenze organizzative e di budget. Ovviamente la soluzione SaaS di Talentia fornisce tutti i più alti standard in tema di sicurezza, recovery e trattamento dei dati.

- L’Intelligenza Artificiale accelera il business moderno, qual è il Vs. punto di vista in merito?

Sicuramente l’Intelligenza Artificiale può aiutare sensibilmente nel lavoro, così come nella vita quotidiana di ognuno di noi. Oggi nelle applicazioni enterprise si ritrovano molti dei modelli e degli strumenti presenti nelle applicazioni consumer perché le aspettative degli utenti sono quelle di ritrovare un ambiente simile che non provochi spaesamento. Anche le nostre soluzioni hanno integrato chatbox, virtual assistant, AI e learning machine che aiutano l’utente a gestire al meglio e in minor tempo i processi di cui è responsabile in azienda.

- Trasformazione digitale, che richieste ricevete tipicamente delle imprese? Quali sono le criticità e le problematiche più diffuse che riscontrate presso i clienti?

Le aziende chiedono un supporto tecnologico e consulenziale per trasformare i processi chiave dell’area HR (recruitment, formazione, gestione dati dei dipendenti, processi amministrativi, performance, ecc.) e dell’area Finance (budgeting, bilancio consolidato, disclosure management, reporting, pianificazione finanziaria, ecc.).

Il passaggio alla digitalizzazione è quasi sempre occasione di ridefinizione di questi processi e sicuramente le criticità più diffuse sono legate al change management: il cambiamento dell’operatività con l’introduzione di nuovi strumenti e la trasformazione del tipo di lavoro delle persone (con l’eliminazione di attività ripetitive e concentrazione su attività a più alto valore) sono temi di assoluta centralità che, se non affrontati e gestiti adeguatamente, spesso comportano il fallimento dei progetti di digital transformation.