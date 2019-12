Netgear Orbi, arriva la versione elegante e super compatta

Netgear presenta Orbi in versione compatta, una piattaforma che coniuga elevate prestazioni a un design moderno, per un device facile da collocare ovunque.

Il sistema Wi-Fi Mesh Orbi “super compatto” si compone di un router e uno o più satelliti che lo rendono adatto alla copertura di una superficie fino a 200 mq (1 router + 2 satelliti).

In un mondo in cui i dispositivi IoT come baby monitor, telecamere di videosorveglianza, smart speaker sono in continua crescita - si stima che raddoppieranno nel 2020 - Netgear è in grado di offrire anche su Orbi super compatto, Netgear Armor by Bitdefender: uno straordinario sistema per la sicurezza informatica che garantisce la protezione da virus, malware, password rubate, furto d’identità e attacco hacker, di tutti i dispositivi connessi a Internet dalla propria rete domestica, sia che essi si trovino all’interno della casa sia in mobilità.

A differenza di altre soluzioni anti-malware, Netgear Armor garantisce la sicurezza di tutta la rete; questo significa che non si limita a proteggere il singolo dispositivo ma, essendo installato direttamente sul router, ogni telecamera di videosorveglianza, baby monitor o smart speaker collegato alla rete potrà essere utilizzato in totale sicurezza.

Sempre in ambito sicurezza, Netgear super compatto integra anche il parental control Circle con Disney: un modo davvero semplice per le famiglie di gestire i contenuti e il tempo online dei propri figli su qualsiasi dispositivo connesso. Con Circle con Disney è possibile, ad esempio, visualizzare la cronologia di navigazione, controllando così quali siti vengono consultati o come vengono utilizzati i vari social network, impostare limiti di tempo alla navigazione che viene interrotta una volta superata l’ora prestabilita; è anche possibile premiare i propri figli posticipando il momento della buonanotte o concedendo loro restrizioni di tempo online meno severe.

Entrambi questi sistemi di sicurezza sono attivabili direttamente dall’app Orbi su smartphone o desktop. Una volta impostate le proprie preferenze, l’utente sarà in grado di ricevere notifiche sul proprio smartphone di attività sospette, nel caso ad esempio di Armor, oppure potrà supervisionare le attività online della propria famiglia, nel caso invece di Circle con Disney.

Caratteristiche tecniche:

- Sistema Mesh Dual - Band - Il pack da 3 (RBK13) include un router WiFi (RBR10) e due satelliti (RBS10) per fornire una copertura affidabile fino a 200 metri quadrati - Il pack da 2 (RBK12) include un router WiFi (RBR10) e un satellite (RBS10) per fornire una copertura affidabile fino a 120 metri quadrati - Unico nome di rete (SSID) - Velocità combinata fino a 1,2 Gbps per soddisfare le esigenze di streaming, gaming e navigazione della famiglia - Gestione attraverso l’App Orbi disponibile da desktop, smartphone e tablet iOS e Android - Compatibile con tutti i provider di servizi Internet (ISP) - Due (2) porte Gigabit Ethernet (1 WAN + 1 LAN) disponibili sul router. - Compatibile con Amazon Alexa e Assistant di Google - Rete WiFi guest: consente l'accesso a Internet ad amici e familiari senza condividere la password di rete personale

Il nuovo sistema Wi-FI Mesh Orbi super compatto nel kit da 3 (pack 1 router e 2 satelliti) è disponibile a un prezzo consigliato di 229,00 euro; mentre il kit da 2 RBK12 al prezzo 169,00 euro.