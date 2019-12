Per Trend Micro serve maggiore sicurezza nei progetti DevOps

Secondo un’indagine targata Trend Micro le aziende a livello globale hanno necessità di poter utlizzare strumenti che supportino la security nei progetti DevOps. La ricerca Trend Micro ha analizzato le attitudini nei confronti dei DevOps di 1.310 decisori IT in tutto il mondo, Italia compresa. La ricerca, condotta da Vanson Bourne, ha coinvolto 1.310 decisori IT di aziende enterprise e PMI in tutto il mondo, a diversi livelli dell’implementazione DevOps. Oltre al nostro Paese, tra le nazioni coinvolte anche Australia, Brasile, Canada, Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera e Usa.

I dati del report sottolineano come il mancato coinvolgimento della security nei progetti DevOps e un’organizzazione strutturata in silos crei rischi cyber per il 72% delle aziende. I DevOps oggi sono una priorità maggiore rispetto allo scorso anno per il 79% delle aziende, ma il 34% del campione ammette che i team di security non sempre sono consultati in fase progettuale e il 94% afferma di aver riscontrato problemi di sicurezza in fase di creazione.

Questa sfida è sottolineata anche in un’altra ricerca pubblicata da ESG1 e commissionata da Trend Micro e altri vendor di cybersecurity. Lo studio precisa che appena il 20% degli acquisti dei prodotti di security per le applicazioni cloud-native, all’interno dei progetti DevOps, sono definiti dai team di IT security. Per ovviare a questo, il 68% delle organizzazioni ha, o ha in progetto di creare, un team centralizzato per gestire la sicurezza dei DevOps. La ricerca ESG ha scoperto, anche, che solo il 30% delle aziende include un membro del team di security dall’inizio del processo di sviluppo software.