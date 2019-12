Docebo amplia la sua offerta formativa con il Virtual Coach

Per trasformare la formazione in un vantaggio competitivo e di impatto per le aziende Docebo presenta sul mercato la release 7.8, basata sulla personalizzazione. Obiettivo quello di creare una learning experience sempre più coinvolgente ed efficace per ogni singolo utente, offrendo agli amministratori tutti gli strumenti necessari per sviluppare con facilità esperienze formative ancora più profonde.

Al centro della release 7.8 il Virtual Coach basato su Intelligenza Artificiale. Si tratta di un coach proattivo per la formazione, progettato per incrementare la produttività e arricchire la learning experience di ogni singolo utente, offrendo ad amministratori e manager una maggiore libertà e tranquillità.

Il Virtual Coach interagisce con gli utenti attraverso un’interfaccia intuitiva:

invia notifiche push sui contenuti o sulle attività formative da completare; offre suggerimenti personalizzati sui contenuti; invia promemoria dei progressi; risponde alle domande degli utenti relative ai contenuti nella piattaforma eLearning.

Claudio Erba, Ceo di Docebo

Immagina di avere un personal trainer dedicato che possa farti migliorare nel tuo lavoro. Questo è il Virtual Coach di Docebo, un assistente basato su IA che aiuterà i dipendenti a rispettare le scadenze, a trovare le informazioni più rilevanti e necessarie nel flusso di lavoro, offrendo con rapidità importanti opportunità formative.

Le altre novità di Docebo

Fin dal lancio di Docebo Pages, le aziende clienti hanno avuto la possibilità di distinguersi creando esperienze formative personalizzate. L'accessibilità da mobile è oggi un elemento centrale del settore eLearning. Per questo, Docebo presenta Mobile Pages per Mobile, che offre agli amministratori della piattaforma eLearning la possibilità di sviluppare ambienti di mobile learning su misura per diversi gruppi di utenti, grazie a un'interfaccia basata su widget drag-and-drop. Senza alcun bisogno di mettere mano al codice della piattaforma.

I clienti di Docebo hanno costantemente espresso il desiderio di ampliare l'autonomia formativa dei propri utenti. Docebo Discover apre nuove opportunità per la fruizione dei contenuti eLearning, utilizzando l'Intelligenza Artificiale per selezionare materiali didattici di alta qualità e altamente personalizzati, legati alle competenze che ogni singolo utente desidera sviluppare - senza costi aggiuntivi per chi attualmente usa Docebo Coach & Share. Gli utenti vedranno un nuovo canale di contenuti accuratamente selezionati e aggiornati costantemente, che non richiede alcun intervento da parte degli amministratori (permettendo loro di non sprecare tempo per cercare i contenuti più recenti e rilevanti per ciascun utente).

Una volta attivato Docebo Discover, viene richiesto agli utenti di identificare le aree di miglioramento o le competenze su cui desiderano concentrarsi. La tecnologia IA suggerisce quindi una serie di competenze relative al loro ruolo, consentendo agli utenti di individuare ulteriori competenze relative al titolo professionale inserito nella piattaforma. L'IA seleziona i contenuti più rilevanti da Internet, popolando il canale "Le mie aree di miglioramento" permettendo agli utenti di svolgere un ruolo proattivo nella loro esperienza formativa.

Uno tra gli aspetti più frustranti nel campo della formazione è il fatto di dover dedicare tempo alla creazione di percorsi didattici di alta qualità, senza però riuscire a misurare correttamente la loro efficacia. Per questo Docebo ha collaborato con Formetris, player a livello globale nella misurazione dell'efficacia formativa, per offrire una panoramica completa delle attività di formazione aziendale. Questa incredibile integrazione fornisce dati qualitativi attraverso sondaggi e report pronti all'uso, facilmente scalabili in base alla crescita organizzativa, per comprendere accuratamente l'efficacia dei programmi di formazione. Questo sistema consente ai responsabili della formazione per prendere decisioni - basate sui dati - sulle strategie di formazione da implementare all'interno della propria organizzazione.

Queste nuove funzionalità mettono l'Intelligenza Artificiale e la personalizzazione al centro delle attività di training, con l’obiettivo di creare una learning experience ancora più profonda per ottenere risultati formativi di maggiore impatto e trasformare così la formazione aziendale in un vantaggio competitivo.