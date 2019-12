Calicantus e Payplug insieme per semplificare l’e-commerce

Calicantus , specializzata nell’e-commerce, e il sistema di pagamento Payplug (gruppo Natixis) collaborano per migliorare user experience e il processo di acquisto. Obiettivo della partnership quello di garantire la sicurezza dei consumatori e di superare il vincolo di inserire, oltre al login, anche password e pin generati dallo smartphone per spese di importi ridotti.

Infatti secondo i dati di una recente ricerca di Baymard Institute, circa il 70% dei clienti non arriva a finalizzare gli acquisti online: il 34% di essi è scoraggiato dall’obbligo di aprire un account nel sito; il 26% ritiene il checkout lungo o complicato e il 17% stima il sito poco affidabile. La situazione si è ulteriormente aggravata dal 14 settembre 2019, in seguito all’entrata in vigore della direttiva europea PSD2, che ha segnato un mutamento radicale nel settore dei servizi bancari e di pagamento.

Con l’ultima normativa si è resa obbligatoria l’autenticazione tramite informazioni note solo al cliente (ad esempio password o domanda di sicurezza), oggetti posseduti unicamente dall’acquirente (per esempio lo smartphone), caratteristiche fisiche del cliente (impronta digitale o riconoscimento facciale). Tali modifiche sostanziali hanno spinto gli enti bancari al ritiro dei dispositivi token per la creazione degli OTP (One-time password), passando alla generazione di codici tramite app su smartphone.

Grazie al nuovo sistema introdotto da Calicantus e Payplug, gli acquirenti possono quindi salvare i propri dati online, e non devono inserire password per effettuare acquisti di piccoli importi (in base alle soglie stabilite dai merchant); è permesso inoltre attivare lo Smart 3-D Secure, che segue la direttiva PSD2 e riduce i carrelli abbandonati, applicando l’inserimento del codice OTP solo per le transazioni a rischio. È utile infine per salvare i dati per futuri acquisti, senza dover reinserire la password e accedere a un pagamento frazionato e differito.

Attraverso un’esperienza di acquisto semplificata e personalizzata, questo sistema consente di garantire una doppia sicurezza, tutelando sia l’acquirente che il venditore, riducendo le frodi del 50% e aumentando il tasso di conversione dell’8%.