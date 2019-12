Jabra, i trend che stanno cambiando le videoconferenze

Jabra spiega i vantaggi di una nuova generazione di telecamere con tecnologie di Intelligenza Artificiale che apre la strada alla prossima era delle videoconferenze. La collaborazione via video è già ora una tecnologia indispensabile, che consente ad aziende e professionisti di comunicare con i partner in tutto il mondo. Oggi, tuttavia, una concomitanza di tendenze - una forza lavoro digitalmente composta da Millennial, nuovi stili di progettazione degli uffici, crescita del commercio globale - sta gettando le basi di una nuova modalità che comprende l'analisi dei big data e l'automazione dello spazio.

Aurangzeb Khan, Jabra SVP Intelligent Vision Systems

Se si guarda alle realtà delle società moderne, è naturale pensare che la collaborazione via video continuerà a crescere in popolarità e alla fine diventerà onnipresente. La tendenza a utilizzare le piccole sale riunioni coincide con i principali progressi nella tecnologia di collaborazione via video e nel campo dell’Intelligenza Artificiale, al punto che la società di consulenza Frost & Sullivan ha stimato che le medesime ospiteranno fino al 70% di tutti i meeting in videoconferenza entro il 2022.

Combinando i sistemi video intelligenti con l’Intelligenza Artificiale nel cloud, le organizzazioni possono infatti costruire enormi spazi con grandi quantità di dati che possono essere analizzati e utilizzati in tempo reale. Questi dati consentono alle aziende di automatizzare e ottimizzare i flussi di lavoro per aumentare l'efficienza aziendale, moltiplicando così il ROI derivante da tali tecnologie.

I più recenti sistemi di telecamere a 180 gradi incorporano un software video all'avanguardia che elimina la distorsione visiva, rendendo molto più facile per gli algoritmi dell’IA l’accurato monitoraggio e l'analisi delle informazioni video che generano dati utilizzabili. Quando il flusso video è distorto, gli algoritmi dell’IA, infatti, possono fare fatica a identificare correttamente gli oggetti.

Ad esempio, le aziende possono automatizzare i flussi di lavoro attraverso una tecnologia di conteggio delle persone. Sapendo quante persone sono presenti, un'azienda può creare segnali di controllo del software che consentono ai sistemi di automatizzare la prenotazione delle stanze o di spegnere autonomamente le apparecchiature che consumano energia quando non sono necessarie. Il Wall Street Journal ha riferito di uno studio in cui il 40 per cento dei dipendenti ha dichiarato di perdere 30 minuti al giorno alla ricerca di spazi per le riunioni. Gartner ha invece stimato che i dipendenti impiegano 27 ore all'anno alla ricerca di spazi per incontrarsi. Con il potenziale per riguadagnare questo tempo perduto, gli strumenti di collaborazione rappresentano un valore enorme per la produttività dei lavoratori e l'efficienza operativa.

Con i dati anonimi delle persone, le aziende possono analizzare i modelli di utilizzo degli immobili aziendali e determinare il ROI reale sugli investimenti nelle sale riunioni. Fino a poco tempo fa, i parametri sull'utilizzo degli immobili aziendali erano scarsi, ma le nuove tecnologie che forniscono dati accurati stanno offrendo ai manager informatici nuove opportunità per prendere decisioni basate su numeri che offrono vantaggi immediati, in un momento di aumento dei costi immobiliari. Senza contare il fattore di carico in ogni giorno, settimana e stagione, e quindi permettere di reagire al fine di massimizzare l'efficienza.