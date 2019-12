VTEX arriva in Italia, la sede sarà a Milano

VTEX sceglie Milano per lo sbarco in Italia. La società anticipa anche la strategia commerciale che punta alla crescita e all’innovazione in diversi settori. La piattaforma VTEX e-commerce SaaS consente alle aziende di offrire ai loro clienti un’eccellente esperienza d’acquisto end to end attraverso tutti i canali di vendita, sia digitali che fisici, oggi più che mai determinante per favorire il coinvolgimento degli utenti e il conseguente aumento dei tassi di conversione.

Daniela Jurado Jabba, Country Manager di VTEX Italia

La velocità alla quale le aziende devono innovare e rispondere alle nuove aspettative del cliente continua a crescere, creando nuove sfide per i decisori IT. L’obiettivo di VTEX è quello di facilitare il processo di digitalizzazione del commercio con una soluzione e-commerce Saas che permette alle aziende di stare al passo con l’evoluzione del mercato, senza dover investire nell’acquisto di sistemi destinati a diventare rapidamente obsoleti, e di offrire ai clienti una customer experience eccellente.

VTEX permette di realizzare con la massima flessibilità progetti B2B, B2C, Door to Door, Call Center e Marketplace in un’unica soluzione per clienti Enterprise, in tempi brevi e a costi ridotti. Le aziende che hanno scelto di utilizzare la piattaforma VTEX hanno registrato un aumento medio del tasso di conversione pari a +54%.

Secondo i dati dell’Osservatorio eCommerce B2C 2019, in Italia l’e-commerce registra un tasso di penetrazione ancora contenuto, ma una evidente crescita più elevata rispetto ad altri mercati europei più maturi. Il Paese ha quindi una grossa potenzialità di sviluppo nell’ambito del commercio elettronico e rappresenta per VTEX una grande opportunità per aiutare le aziende a far crescere il loro business e a portare l’eccellenza del Made in Italy all’estero.

VTEX aiuta le aziende ad accelerare la trasformazione digitale fornendo una piattaforma e-commerce basata su un’infrastruttura cloud multi-tenant elastica scalabile, che garantisce affidabilità e capacità di personalizzazione in funzione delle richieste del cliente o delle esigenze di uno specifico segmento di mercato. La piattaforma offre elevate prestazioni e sicurezza anche durante i momenti di picco.

Uno dei principali punti di differenziazione della piattaforma è VTEX Smartcheckout , un checkout di pagamento che con un unico clic e senza login e password permettere di fare un acquisto online. Per effettuare la transazione basta infatti inserire l’email e il codice di sicurezza della carta di credito dopo il primo acquisto effettuato online.

Scalabilità a costi ridotti, solidità, flessibilità di personalizzazione e velocità di implementazione caratterizzano la soluzione e-commerce omnicanale Saas di VTEX. La piattaforma garantisce inoltre un Total Cost of Ownership ridotto grazie ad un’architettura multi servizi che offre semplicità, rapidità ed efficacia e ad un modello commerciale che favorisce la crescita del business del cliente senza costi aggiuntivi.

Il sistema VTEX di evasione degli ordini (Order Management System - OMS), rapido e flessibile, permette la gestione integrata e unificata del ciclo di vita degli ordini su tutti i canali di vendita (B2B, B2C, Instore, franchising e marketplace), semplifica il processo di order change management e di logistica dei resi, ottimizza ritiri e consegne riducendo tempi e costi e offre una visione olistica di tutte le informazioni sugli acquisti effettuati da ciascun cliente per creare una customer experience personalizzata.

L’architettura modulare ed “aperta” di VTEX è alla base dei continui aggiornamenti alla piattaforma. Il team di Ricerca e Sviluppo - 60% dell’intero organico aziendale di VTEX – rilascia oltre 800 aggiornamenti al mese per offrire nuove funzionalità e garantire ai clienti la possibilità di innovare ed essere sempre al passo con gli ultimi sviluppi tecnologici, senza alcun costo aggiuntivo. Nel 2018 l’azienda ha rilasciato in totale 12.000 aggiornamenti.