Fabrizio Fassone nominato Head of SAP ISG Italia e Grecia

SAP nomina Fabrizio Fassone Head of Intelligent Spend Group Italia e Grecia; guiderà la strategia e il posizionamento di SAP Ariba e SAP Fieldglass.

L’obiettivo sarà quello di sviluppare e far crescere il business della divisione nei mercati di sua competenza.

L’Intelligent Spend Management risponde alle richieste dei clienti di soluzioni innovative che semplificano i processi di approvvigionamento, consentono un migliore controllo della spesa e delle risorse e migliorano l'agilità e la trasparenza. Con l’Intelligent Spend Management SAP consente ai responsabili di procurement, supply chain, finance e IT di generare valore e risparmi significativi, orchestrando in modo univoco ed integrato ogni fonte di spesa - diretta, indiretta, servizi e forza vendita esterna - attraverso ogni singola categoria e sfruttando al contempo le potenzialità del cloud.

SAP Ariba è una soluzione leader nella gestione di tutto il processo di acquisto. Offre un un network globale dove le aziende entrano in connessione fra loro, comunicano e collaborano per digitalizzare e semplificare tutti i processi end-to-end di e-procurement su una piattaforma integrata in cloud. È il più grande network business-to-business al mondo, che collega oltre 4,4 milioni di aziende in 190 paesi che si scambiano ogni giorno beni e servizi per oltre 7,9 miliardi di dollari. Il network SAP Ariba offre alle aziende la possibilità di identificare nuove opportunità e soluzioni, condividere informazioni, rafforzare i rapporti commerciali in modo sicuro e veloce e costruire una solida supply chain.

SAP Fieldglass è una soluzione cloud che aiuta le aziende a selezionare, coinvolgere e gestire la forza lavoro esterna, come ad esempio consulenti a progetto, collaboratori con contratto a tempo determinato, freelance, ecc. SAP Fieldglass permette alle aziende di avere una vista unica su tutta l’organizzazione, di massimizzare l’investimento per il personale esterno, di migliorare il processo di recruiting dei consulenti e di lavorare nel rispetto delle normative vigenti. A livello globale i clienti di SAP Fieldglass gestiscono oltre 6,1 milioni di consulenti esterni in oltre 180 paesi.