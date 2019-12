Sicurezza e reti Zero Trust, accordo SonicWall e Perimeter 81

Al via la partnership tra SonicWall e Perimeter 81. L’accordo commerciale prevede proposta e sviluppo di soluzioni congiunte per aziende di ogni dimensioni.

Infatti Sonicwall e Perimeter 81 lavoreranno insieme al Software-Defined Perimeter (SDP) per aziende e organizzazioni di diverse dimensioni, offrendo una semplice sicurezza per la migrazione cloud, un accesso continuo e sicuro alle risorse e agli ambienti cloud, inclusi IaaS, PaaS e altro ancora.

L’offerta di un servizio "Secure Network as a Service" con la tecnologia all’avanguardia di entrambe le aziende rappresenta una soluzione necessaria, dal momento che le imprese stanno eliminando progressivamente le VPN di rete in favore di perimetri definiti dal software. Di conseguenza, le due società forniranno rispettivamente una rete unificata e una piattaforma di sicurezza, che saranno uno sportello unico per le offerte di network e di sicurezza as a service.

Bill Conner, presidente e CEO di SonicWall

Siamo entusiasti della partnership con Perimeter 81, che ci consentirà di fornire la nostra pluripremiata piattaforma Capture Cloud e le soluzioni per il rilevamento e la prevenzione delle violazioni in tempo reale a diverse e numerose aziende, dalle PMI, alle Fortune 500 e anche ai governi, consentendo loro di adottare un’architettura di rete Zero Trust, efficace per proteggere le imprese moderne. In futuro, i nostri clienti e partner potranno scegliere tra un servizio on-premise, cloud e, ora, Secure Network as a Service, il tutto con una gestione integrata all'interno dei servizi Capture Security, così che possano avere meno timore di attacchi informatici" conclude Conner.

Amit Bareket, CEO e co-fondatore di Perimeter 81

L'integrazione delle funzionalità di sicurezza di SonicWall nella piattaforma di Perimeter 81 consentirà alle aziende di accedere più facilmente alle risorse di rete locale, agli ambienti cloud e alle applicazioni aziendali, grazie alla soluzione SaaS trasparente e intuitiva. La partnership con SonicWall soddisferà la crescente domanda dei clienti aziendali e governativi di isolare i servizi e le applicazioni dal mondo della rete internet pubblica e fornirà, invece, un accesso compartimentalizzato alle applicazioni in base alle necessità.

Quest'anno, Perimeter 81 è stato nominato come "Cool Vendor in Network and Cyber-Physical Systems Security” da Gartner. Il rapporto ha evidenziato che "i rapidi cambiamenti delle reti richiedono approcci nuovi e adattabili per renderle sicure” e consiglia che "i responsabili della sicurezza e della gestione del rischio utilizzino politiche di sicurezza flessibil,i laddove richiesto dai diversi flussi di traffico di rete; in questi casi implementare i servizi SDP che offrono funzionalità di "rete sicura as a service".