Cloud aziendale agile e scalabile con Juniper Networks

Ecco le soluzioni proposte da Juniper Networks, che ora amplia portfolio prodotti e soluzioni enterprise con SD-LAN cloud managed e nuovi dispositivi CPE. Le novità presentate da Juniper Networks permettono di migliorare la flessibilità e scalabilità e di ridurre i costi degli ambienti di rete branch e campus.

La stessa soluzione Juniper gestita via cloud per il deployment e la gestione di ambienti SD-WAN altamente scalabili è stata estesa a includere gli ambienti SD-LAN. Juniper ha inoltre ampliato la famiglia di dispositivi SRX e NFX CPE che ora dispongono di nuove opzioni per una connettività di rete sicura e scalabile.

I nuovi prodotti permettono di trasferire l’agilità e la scalabilità cloud managed ad altri settori dell’impresa, consentendo ai clienti Juniper di progettare e gestire le implementazioni SD-Branch con ancora maggiore flessibilità e risparmio.

Una soluzione SD-Branch e campus completa per operazioni unificate

Juniper offre una soluzione SD-WAN unica, altamente scalabile, sicura e molteplici opzioni per connessioni WAN per campus, branch e cloud pubblico oltre a opzioni per il controllo SDN on premise e cloud. Oggi, l’offerta cloud di Juniper è stata allargata alla gestione SD-LAN. Da un unico portale i clienti possono ora configurare gli switch EX Series per gestire le fabric LAN nonché configurare la virtualizzazione LAN e le policy di sicurezza allo stesso modo in cui gestiscono gli ambienti SD-WAN. Questa funzionalità automatizzata semplifica le operation per ridurre i costi, migliorare i workflow e utilizzare la rete WAN e LAN per la sicurezza connessa.

Manoj Leelanivas, Chief Product Officer di Juniper Networks

Juniper ha una visione unica e innovativa per l’unificazione di reti cablate, wireless, SD-WAN e sicurezza sotto un framework comune che garantisce livelli di automazione, insight e azioni senza precedenti ai clienti enterprise. Questi ultimi avanzamenti ci avvicinano ancora più all’obiettivo, grazie a un’offerta cloud più completa e a nuove opzioni di deployment per la realizzazione di reti branch e campus più semplici, omogenee e sicure.

Maggiore flessibilità con le nuove piattaforme CPE

Juniper offre la più completa serie di dispositivi CPE per implementazioni SD-Branch, tra cui la famiglia SRX di gateway sicuri e la famiglia NFX di CPE universali. Juniper ha ulteriormente ampliato questo portfolio con le seguenti nuove opzioni:

-NFX350: offre i più recenti processori x86, maggiori capacità di storage e di memoria per applicazioni SD-WAN sicure e altre applicazioni branch-locale. Tutti i dispositivi NFX350 sono forniti con otto interfacce 10G e otto 1G e, in funzione della configurazione, fino a 2 TB di storage, 128 GB di Ram e 32 vCPU. A pieno carico supporta fino a 40Gbps di NG-firewalling e 8Gbps di IPSec.

-SRX380: il branch SRX a più alte prestazioni è dotato di diverse funzioni, quali 1Gbps IPsec, 4 porte 10G, 16 porte PoE+ che offrono maggiore wattaggio e densità, crittografia AES256 MACsec e 4 slot mini-card per una maggiore connettività



-Scheda WiFi per branch SRX: per sedi branch più limitate, Juniper ha introdotto una scheda WiFi per la linea di firewall e dispositivi edge SD-WAN branch SRX di nuova generazione (SRX320, 340, 345, 380 e 550). Le organizzazioni potranno implementare configurazioni WiFi zero touch con LTE, Ethernet e altre tradizionali modalità di trasporto di rete con la massima semplicità e flessibilità.