Innovazione e competitività alla base del Centro IBM a Rieti

Tra i suoi obiettivi il Centro IBM realizzato a Rieti ha quello di promuovere la trasformazione digitale e dare una spinta importante all’innovazione aziendale. Questo polo, nato nel 2019, è frutto di un progetto di Sistemi Informativi, società del Gruppo IBM, nell’ambito degli accordi di innovazione e co-finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalla Regione Lazio.

L’obiettivo è duplice: da un lato la creazione di una unità operativa altamente focalizzata sulla ricerca e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche all’avanguardia, resa possibile dalla stretta collaborazione con la Sabina Universitas e, più in generale, con le università regionali nelle vicinanze; dall’altro la cooperazione in un contesto economico e sociale complesso ma dalle grandi opportunità, per contribuire alla spinta per la ricostruzione e il rilancio occupazionale del territorio reatino, colpito dal terremoto nel 2016.

Enrico Cereda, Presidente e Amministratore Delegato di IBM Italia

Questa iniziativa si inserisce nel programma Accelera Italia che IBM sta portando avanti da mesi nel nostro Paese. Ed è anche un esempio positivo di cosa significa concretamente “fare sistema”, coinvolgendo le Istituzioni, le imprese del territorio, le università e le giovani generazioni per favorire l’innovazione e lo sviluppo di nuove professionalità che integrino le tecnologie esponenziali ormai essenziali per essere competitivi in uno scenario globale.

Con un investimento totale di circa 18 milioni di euro, questa iniziativa si colloca come uno dei 16 centri di innovazione aperti da IBM in tutta Europa. La nascita dell’Innovation Center di Rieti, infatti, non vuole essere un intervento isolato ma un progetto ampio per favorire la formazione di nuove professionalità e competenze su tecnologie emergenti ed innovative sulle quali investono i principali settori di mercato.

I progetti e i team del polo di Rieti lavorano sulle tecnologie più avanzate come Blockchain, piattaforme digitali e applicazioni Mobile per migliorare l’esperienza degli utenti nell’uso dei servizi o nell’acquisito dei prodotti, l’Intelligenza Artificiale per automatizzare ed ottimizzare i processi aziendali, ed il Cloud per modernizzare le soluzioni infrastrutturali dei nostri clienti.

Inoltre, il polo di Rieti si focalizza sui settori di industria dove Sistemi Informativi ha competenze funzionali qualificate. Pubblica Amministrazione, Banche ed Assicurazioni, Travel & Transportation sono alcuni degli ambiti dove l’Innovation Center con le proprie competenze e know-how contribuisce alla realizzazione di soluzioni e asset in grado di dare risposte concrete alle esigenze delle imprese e ai trend di mercato.

Per la PA, il polo si sta concentrando sull’automazione dei processi, sulla digitalizzazione e dematerializzazione dei servizi e sull’accessibilità agli stessi tramite i nuovi canali digitali che offrono una User Experience semplice ed immediata. Negli sviluppi del settore bancario, c’è una focalizzazione su soluzioni di Big Data Analytics a supporto di tematiche specialistiche come la Vigilanza e la gestione del credito.

Nell’ambito assicurativo, l’utilizzo di strumenti cognitivi e dell’Intelligenza Artificiale insieme a tecnologie innovative come Internet of Things (IoT) diventa la chiave per realizzare nuove piattaforme digitali in grado di collezionare ed analizzare diversi dati (la caratteristica della polizza, il comportamento del veicolo o lo stile di guida dell’assicurato) al fine di migliorare la valutazione e la prevenzione dei rischi nonchè la customer experience dell’assicurato nella gestione complessiva del sinistro.

Per il settore del Travel & Transportation si prevede lo sviluppo di progetti innovativi, che spaziano dalla digitalizzazione tramite soluzioni di e-ticket alla pianificazione integrata del viaggio tramite l’App sul proprio smartphone. L’App diventa, quindi, un unico punto di accesso ai servizi, dove è possibile calcolare il migliore itinerario di viaggio, combinando una pluralità di operatori e mezzi di trasporto con le preferenze del viaggiatore.

In questi mesi la squadra è cresciuta rapidamente sia come dimensioni sia come competenze. Oggi il centro di Rieti festeggia i primi 100 professionisti e giovani talenti. È il primo traguardo di una struttura locale con un respiro e una visibilità internazionale, un ambiente dinamico dove i requisiti personali si combinano con i valori di IBM in Italia.