Buffalo, Michelangelo Di Ianni nominato Channel Account Manager

Buffalo irrobustisce il proprio team che opera sul territorio italiano e nomina Michelangelo Di Ianni quale nuovo Channel Account Manager.

Dopo aver maturato una lunga esperienza nel mondo della distribuzione, che lo ha visto esordire nel 1998 in Ingram Micro come Shipping Clerk, per poi ricoprire ruoli di crescente responsabilità, Michelangelo Di Ianni, in qualità di Inside Sales del noto Distributore, ha poi curato negli ultimi 13 anni la gestione di un vasto parco clienti dell’area Small & Medium Business, occupandosi di supporto pre e post-vendita per prodotti IT e seguendo con particolare attenzione tutte le attività di sviluppo e fidelizzazione della clientela attiva.

Massimiliano Guerini, Italian Sales Manager di Buffalo

I brillanti risultati che stiamo conseguendo in Italia e gli ambiziosi obiettivi che ci siamo posti per il futuro ci hanno convinto della necessità di rafforzare il nostro team che, con l’arrivo di Michelangelo, potrà essere ancora più vicino e rapido nel raccogliere e soddisfare le esigenze dei nostri partner di canale.

Operiamo in un mercato che di anno in anno diventa sempre più difficile e competitivo, ma la qualità della nostra offerta e gli straordinari livelli di affidabilità delle nostre soluzioni storage continuano a regalarci grandi soddisfazioni, che in futuro non potranno che crescere ulteriormente.