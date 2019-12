Toshiba P300, la gamma accoglie nuove unità da 4 e 6 TByte

Due unità, rispettivamente da 4 e 6 TByte, vanno ad ampliare la la capacità di archiviazione della serie P300 Desktop PC Hard Drive da 3,5 pollici di Toshiba. In questi nuovi drive è stato raddoppiato il buffer, portandolo da 64MB a 128MB, inoltre sono più silenziosi e richiedono meno energia rispetto ad altri modelli della serie.

Larry Martinez-Palomo, General Manager Business Unit HDD Toshiba Electronics Europe GmbH

Le unità da 4 e 6 TByte della serie P300 offrono maggiore capacità di archiviazione con un consumo energetico inferiore così da offrire a gamer, graphic designer e a utenti di desktop workstation più spazio di storage. I nuovi modelli della serie P300 dimostrano l'impegno di Toshiba nel soddisfare la crescente esigenza e domanda di capacità di storage del mercato HDD e nel mantenere prestazioni, qualità e affidabilità.

Grazie al Dual-Stage Actuator, le testine di lettura/scrittura delle unità sono protette in modo ottimale quando I dischi sono trasportati da soli o integrati in un PC. Questi hard disk sono inoltre dotati di un sensore d'urto interno che protegge i dati durante il funzionamento, rendendoli ideali per graphic designer e creativi che lavorano in movimento.

Ulteriori migliorie, come l’implementazione di tecniche innovative per ridurre al minimo il movimento della testina, permettono di aumentare le prestazioni dei drive nelle sequenze di accesso in lettura/scrittura. Questa ottimizzazione riduce al minimo il carico di lavoro meccanico, migliorando le prestazioni complessive così da soddisfare le esigenze delle desktop workstation e dei gamer.

P300 da 4 TByte è già disponibile sul mercato mentre la versione da 6 TByte sarà Invece disponibile nel primo trimestre del 2020.