Hosting WooCommerce Gestito, funzionalità e servizi da Aruba

La nuova soluzione Aruba ottimizzata per WordPress e WooCommerce con funzionalità e servizi dedicati, per un maggior utilizzo e sviluppo del negozio online. Hosting WooCommerce Gestito una nuova offerta e-commerce nata per venire incontro alle esigenze di venditori online e professionisti del web.

Gabriele Sposato, Direttore Marketing di Aruba

Hosting WooCommerce Gestito è la soluzione che combina le potenzialità della più completa e customizzabile piattaforma per l’eCommerce disponibile oggi al mondo, con la potenza ed affidabilità di un ambiente hosting progettato per essa, insieme ad una suite di servizi e supporto dedicato Un passo ulteriore nello sviluppo dell’offerta di servizi SaaS di Aruba per rispondere in modo sempre più efficace ai bisogni dei nostri clienti.

Si tratta di una soluzione SaaS (Software as a Service) su piattaforma Hosting dedicata esclusivamente a WordPress e WooCommerce per offrire una soluzione ricca di servizi e funzionalità specifiche per lo sviluppo del proprio progetto di e-commerce.

Oltre al plugin WooCommerce di cui fanno uso il 5% di tutti i siti web presenti su Internet e al tema storefront, entrambi preinstallati, fra gli elementi chiave dell’offerta ci sono servizi e funzionalità quali: