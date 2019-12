TeamSystem VOIspeed e PAM, i vantaggi della digitalizzazione

TeamSystem sigla un accordo con PAM per offrire alle agenzie immobiliari un ulteriore servizio alla clientela grazie al centralino software in cloud VOIspeed. Infatti per merito della straordinaria flessibilità e delle infinite possibilità che offre, il centralino software in cloud VOIspeed può già vantare l’integrazione con oltre dieci gestionali e CRM che, sfruttando le possibilità offerte dalla Unified Communication, stanno rendendo più efficiente e dinamico il lavoro quotidiano di imprese, studi e agenzie di ogni tipo e dimensione.

Zeffirino Perini, CEO di TeamSystem Communication

Siamo convinti che la digitalizzazione di un ufficio o di un’azienda si possa definire completa solo quando anche la componente telefonica entra a far parte del processo produttivo, integrandosi al meglio con il resto degli strumenti di lavoro. La nostra partnership con PAM consentirà alle agenzie immobiliari, che hanno scelto e che sceglieranno Gestim, di avere immediatamente a disposizione una serie di straordinari strumenti come la reportistica dettagliata, click to call, visualizzazione cartella cliente alla chiamata e altre ancora, che permetteranno loro di offrire un eccellente servizio alla clientela, facilitando e rendendo al contempo più soddisfacente il lavoro di tutto il personale delle agenzie.

Angelo Semerano, CEO di PAM

A oggi sono oltre 1.500 le agenzie immobiliari che hanno scelto di affidarsi al nostro software, che consente di gestire al meglio, anche da mobile, immobili, clienti e richieste, cui si aggiungono particolari funzionalità, come, ad esempio, la gestione delle inserzioni pubblicitarie. Grazie all’integrazione con VOIspeed, le agenzie che utilizzano Gestim avranno a disposizione una serie di nuovi strumenti, che permetteranno di offrire un servizio ancora migliore, assicurando loro un vantaggio competitivo che, in un mercato particolarmente dinamico come quello immobiliare, sarà sicuramente in grado di fare la differenza.

Gestim, il software firmato PAM che mette a disposizione delle agenzie immobiliari numerose funzionalità per la gestione ottimale degli immobili, dei clienti, delle richieste e della promozione pubblicitaria, in virtù di questa partnership si arricchisce di una completa gamma di strumenti di Unified Communication.