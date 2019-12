Protego amplia l’offerta per la sicurezza di Check Point

Con l’acquisizione di Protego, Check Point diventa il primo vendor con una soluzione di sicurezza per la cloud workload protection e la security posture management. La transazione dovrebbe concludersi nel quarto trimestre del 2019 e la tecnologia sarà integrata in Check Point Infinity nel primo trimestre del 2020.

Protego offre una tecnologia di sicurezza serverless che previene gli attacchi malevoli alle funzioni serverless durante l’esecuzione e impedisce che il codice vulnerabile venga distribuito nella fase di produzione.

La rapida adozione di tecnologie serverless, quali AWS Lambda, sta mettendo a dura prova gli esistenti modelli di sicurezza delle applicazioni e del cloud. Il passaggio alle applicazioni cloud-native implica molte vulnerabilità intrinseche e potenziali errori di configurazione che richiedono l’estensione della soluzione di sicurezza per proteggere le funzioni e il codice.

Check Point integrerà l’innovativa tecnologia serverless nella sua architettura Infinity, la soluzione di sicurezza consolidata e leader di mercato per supportare le reti, gli ambienti mobile, endpoint, IoT e cloud.

La piattaforma Check Point CloudGuard offre una sicurezza cloud coerente e completa per tutte le risorse in ambienti pubblici, privati, ibridi o multi-cloud. La soluzione viene ora estesa con la sicurezza serverless, fornendo al CISO piena visibilità, controllo e copertura di sicurezza completa per tutte le proprietà serverless con un semplice click. La tecnologia di Protego si integra immediatamente con il più ampio set di framework CI/CD in modo che i team DevOps assicurino che solo le funzioni conformi siano distribuite alla produzione. Inoltre, i clienti apprezzano la nuova tecnologia per le sue innovative capacità IAM di rafforzamento e l’impatto minimo sulle prestazioni nella protezione serverless degli ambienti durante l’esecuzione.