Dell arricchisce il portfolio di soluzioni HPC e AI

Dell presenta nuove soluzioni, reference architecture e innovazioni che semplificano e accelerano i progetti dei clienti nell’High Performance Computing e nell’AI.

Thierry Pellegrino, Vice President di HPC di Dell Technologies

I dati raccolti dalle aziende rappresentano un enorme valore; conscia di questo, Dell Technologies è impegnata a ideare soluzioni che semplificano l'impiego e il deployment delle tecnologie HPC e AI all'interno di aziende di ogni dimensione e stadio di implementazione, ossia a trarre dai dati quanto più valore possibile.

Dell Technologies ha ampliato il proprio portafoglio Dell EMC Ready Solutions per HPC Storage con nuove soluzioni chiavi in mano per i file system ThinkParQ BeeGFS e ArcaStream PixStor: le Dell EMC Ready Solutions per HPC Storage semplificano e velocizzano il deployment e la gestione delle soluzioni, offrendo una combinazione di hardware, networking e supporto di Dell EMC con software realizzato dai partner tecnologici e sulla base di design ingegnerizzati e collaudati.

Dell EMC Ready Solutions per HPC BeeGFS Storage, in combinazione con il file system parallelo software-defined di ThinkParQ, velocizza i workload ad I/O (input/output) intensivo con la capacità di scalare da cluster di piccole dimensioni fino ai sistemi di classe enterprise residenti on premises o nel cloud.

Dell EMC Ready Solutions per HPC PixStor Storage mette, invece, a disposizione un file system parallelo ad alte prestazioni che consente di gestire i dati su vasta scala con la possibilità di effettuare operazioni di archiviazione e analytics direttamente sul posto. La soluzione comprende anche un design scalabile convalidato con funzionalità di storage tiering a oggetti, su nastro e in cloud, utilizzando PixStor Ngenea con server PowerEdge, networking PowerSwitch e Mellanox e storage PowerVault con il supporto dei servizi di deployment e assistenza di Dell Technologies.

Dell Technologies ha anche ampliato la capacità della soluzione Dell EMC PowerVault ME4 mettendo a disposizione hard disk da 16TB grazie ai quali i clienti possono scalare fino a 4PB in 15U di spazio rack – equivalente a un miglioramento del 25% nella densità che permette di incrementare la capacità storage HPC all'interno di uno spazio più contenuto. PowerVault introduce scala, bandwidth e protezione integrata dei dati nelle configurazioni HPC all'insegna della semplicità di gestione.



Dell semplifica il percorso verso la AI

Dell EMC ha arricchito il proprio portafoglio Ready Solutions per AI con un nuovissimo design convalidato per la Domino Data Science Platform. Sviluppato in collaborazione con Domino Data Lab, permette ai data scientist di creare e rilasciare modelli più velocemente, fornendo al contempo all'IT una piattaforma centralizzata estensibile, che copre l'intero ciclo di vita della data science e accelera le fasi di ideazione e deployment.

Per semplificare ulteriormente i deployment AI, Dell Technologies ha introdotto anche cinque nuove reference architecture che ottimizzano le tecnologie Dell EMC con le soluzioni di importanti partner specializzati nell’Intelligenza Artificiale come quelle di DataRobot, Grid Dynamics, H20.ai, Iguazio e Kubeflow su Red Hat OpenShift. Grazie a queste architetture, le aziende possono velocizzare il deployment di soluzioni AI per modernizzare, automatizzare e trasformare i loro data center grazie a tecnologie Dell EMC per infrastrutture convergenti, server, storage e protezione dei dati.

All'interno del portafoglio Dell EMC PowerSwitch Z-Series, Dell ha presentato Dell EMC PowerSwitch Z9332F-ON, uno switch 400 GbE per open networking progettato per workload ad alte prestazioni. Pioniere nell'open networking, Dell Technologies mantiene la promessa delle reti software-defined rendendo le relative operazioni maggiormente flessibili, programmabili e facili da gestire.

L'unità Dell EMC PowerSwitch Z9332F-ON è appositamente realizzata per le reti dei data center dei cloud service provider, che sono caratterizzati da livelli intensivi di traffico storage e di calcolo come nel caso delle applicazioni HPC, AI e video streaming. Il nuovo switch offre il quadruplo del throughput, il doppio del rapporto prezzo/prestazioni e quasi il doppio dell'efficienza di alimentazione rispetto alle piattaforme 100GbE esistenti.5

Dell Technologies ha, inoltre, aggiunto le GPU NVIDIA T4 Tensor Core quale nuova opzione per accelerare il server EMC DSS 8440. La soluzione, che con un massimo di 16 acceleratori fornisce alta capacità e alte prestazioni al servizio delle attività di inferenza del machine learning con un'eccezionale efficienza energetica (70 watt per GPU), è stata progettata per ambienti multi-tenant che devono condividere le risorse di machine learning tra più utenti o dipartimenti. Dell ha esteso poi il supporto di nuove GPU e nuovi FPGA nei propri server PowerEdge.