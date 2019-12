Datwyler lancia la serie di cassetti ottici HD-DC Solution

Grazie alla focalizzazione su applicazioni destinate ai data center, Datwyler Cabling Solutions presenta diverse novità come i cassetti ottici ad altissima densità. Il cassetto ottico HD-DC Solution è una piattaforma compatta da 19 pollici, progettata come un sistema modulare flessibile. Al suo interno trovano spazio fino a 96 bussole LCD (192 fibre) o 96 bussole MTP12 (1.152 fibre) in una sola unità rack, semplificando la gestione delle alte densità di porte associate a switch di grandi dimensioni e switch SAN di classe Director.

La flessibilità è il requisito fondamentale per una soluzione di cablaggio negli attuali data centre. I nuovi sistemi devono essere pianificati, assemblati e installati in tempi brevissimi. Nuove tecnologie come i sistemi blade o la virtualizzazione, ad esempio, fanno sì che gli standard prestazionali dei collegamenti siano in costante aumento. Proprio la flessibilità nell’allestimento del pannello frontale è tra le caratteristiche principali di questa nuova soluzione.

Le bussole LCD e MTP possono essere combinate in base alle esigenze. La densità delle porte di ciascun modulo plug-in può essere stabilita e configurata individualmente: il sistema modulare fornisce, infatti, tre versioni con 6, 12 e 24 porte. Non solo: la densità delle porte sui pannelli parzialmente equipaggiati può essere facilmente aumentata durante gli ampliamenti successivi, anche senza interruzioni dell’operatività del sistema.

La gestione frontale delle permute integrata, la movimentazione dei cavi sicura e facile nella parte sia anteriore che posteriore e i campi di etichettatura ampi per una maggiore chiarezza sono solo alcuni dei punti salienti che la nuova soluzione può offrire agli utenti, i quali troveranno in HD-DCS la massima densità di connessioni FO disponibile sul mercato e la risposta per un utilizzo ottimale del prezioso spazio nei data centre iperscale e cloud.