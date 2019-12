Anche l’Università di Perugia nella Huawei ICT Academy

Con l’Università degli Studi di Perugia sono 4 gli enti formativi italiani ospitati da Huawei ICT Academy per sviluppare competenze digitali su diverse tecnologie. Grazie alla partnership, gli studenti dell’Università di Perugia avranno la possibilità di sviluppare le proprie competenze ICT per essere maggiormente competitivi, attraverso una formazione pratica completa e una certificazione professionale riilasciata dall'Academy.

Le competenze digitali in Italia all'interno delle imprese sono purtroppo ancora limitate. Secondo il Rapporto annuale 2018 dell’Istat, l’80% delle aziende nella Penisola è caratterizzato da un basso profilo tecnologico sul piano dell’ICT. Le imprese e il sistema produttivo italiani registrano numeri importanti con 500 miliardi di export, oltre 10.000 startup innovative danno lavoro a 60 mila persone e hanno un valore della produzione che ha sfiorato 1,2 miliardi di euro. Ma sul digitale possiamo fare molto di più, visto che nel 2019 siamo ancora al 24° posto in Europa (fonte Digital Economic and Society Index).

Huawei ICT Academy è un progetto di partnership senza scopo di lucro tra le università di tutto il mondo e Huawei, che ha già sottoscritto accordi con oltre 300 università a livello globale che hanno coinvolto oltre 10.000 studenti, attraverso più di 450 istruttori dell'accademia.

La Huawei ICT Academy è una piattaforma di apprendimento online basata sul web che supporta i metodi didattici e il processo di gestione dell'università, fornendo un unico punto di accesso per amministratori universitari, insegnanti e studenti. Offre corsi e metodi di insegnamento flessibili e innovativi su tecnologie come Intelligenza Artificiale, Cloud Computing, Big Data, Internet of Things, Routing/Switching, Sicurezza e Storage. Al termine dei corsi, viene rilasciata agli studenti una Certificazione Huawei riconosciuta dal mercato. Attraverso questo progetto, le università possono offrire corsi sulle tecnologie ICT all'avanguardia di Huawei, incoraggiare gli studenti a ottenere la relativa certificazione, promuovendo così professionisti con nuove competenze pratiche per il settore ICT.

Approdata di recente in Italia, Huawei ICT Academy collabora anche con il Politecnico delle Marche, l'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL) della Regione Sardegna e la Scuola Vega di Roma.

Maurizio Oliviero, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia

La dimensione internazionale delle reti d’impresa ci impone di offrire una formazione all’avanguardia nel campo delle nuove tecnologie, al fine di trasformare le sfide del mercato globale in opportunità concrete per i nostri studenti, docenti e ricercatori.

Grazie all’accordo con la Huawei ICT Academy, l’Ateneo offrirà non solo la possibilità concreta di potenziare e certificare le competenze dei partecipanti ma, proprio a grazie a tale arricchimento, svolgerà quel ruolo fondamentale nello sviluppo delle competenze territoriali che gli è proprio, con importanti ricadute sul tessuto economico e sociale. Si tratta di una grande opportunità per tutti.