AWS e Verizon: l’edge cloud computing per il 5G

AWS e Verizon siglano una partnership di grande rilevanza in ambito mobile, edge e IoT: Verizon è la prima a offrire l’edge computing per il 5G con AWS Wavelength.

Utilizzando AWS Wavelength e Verizon 5G Edge, gli sviluppatori saranno in grado di offrire un'ampia gamma di casi d'uso rivoluzionari e condizionati dalla latenza come l'inferenza del machine learning nell’edge, apparecchiature per l’automazione industriale, auto e città intelligenti, Internet of Things (IoT), realtà aumentata e virtuale. A tale scopo, Verizon 5G Edge fornisce edge computing mobile e una connessione efficiente ad alto volume di traffico tra utenti, dispositivi e applicazioni.

AWS Wavelength consente ai clienti di distribuire le parti di un'applicazione che richiedono una latenza estremamente bassa nell’edge della rete e quindi di ricollegarsi senza problemi all'intera gamma di servizi cloud AWS in esecuzione.

La tecnologia Verizon 5G Ultra Wideband consente una vasta gamma di nuove funzionalità e diversi casi d'uso con velocità di download molto superiore rispetto alle tipiche reti 4G. Inoltre il 5G aumenterà notevolmente il numero di dispositivi che possono essere supportati all'interno di una stessa area geografica e ridurrà in modo significativo la latenza della rete sui dispositivi mobile.

La tecnologia Mobile Edge Compute (MEC) riduce ulteriormente la latenza. Attualmente, i dati dell'applicazione devono viaggiare dal dispositivo, alla rete mobile, ai dispositivi di rete nell’edge e successivamente verso Internet per raggiungere i server delle applicazioni localizzati in luoghi remoti, cosa che può comportare una latenza più lunga. Ciò impedisce agli sviluppatori di sfruttare il pieno potenziale del 5G nell'affrontare casi d'uso a bassa latenza. Ad esempio, il game streaming richiede una latenza inferiore a 20 millisecondi per un'esperienza davvero coinvolgente.

Posizionando i servizi di elaborazione e archiviazione AWS nell’edge della rete 5G Ultra Wideband di Verizon con AWS Wavelength, AWS e Verizon avvicinano la potenza di elaborazione e di archiviazione agli utenti mobile e dei dispositivi wireless 5G e consentono agli sviluppatori di creare applicazioni in grado di offrire user experience ottimizzate, come un'analisi quasi in tempo reale per processi decisionali istantanei, streaming di giochi immersivo e sistemi robotici automatizzati nelle strutture di produzione.

Bethesda Softworks è una casa editrice di videogiochi pluripremiata, famosa in tutto il mondo per franchise iconici come The Elder Scrolls, Fallout e DOOM. Bethesda, insieme al suo team di ingegneri presso la sussidiaria id Software, ha sviluppato una nuova tecnologia di cloud gaming, chiamata Orion, che migliora notevolmente l'esperienza di streaming dei videogiochi. Questa nuova tecnologia viene incorporata nel motore grafico di un videogioco al fine di ottimizzare le prestazioni cloud. Riducendo sostanzialmente la latenza e la larghezza di banda, Orion offre un'esperienza molto migliore per i giocatori e riduce significativamente i costi per editori, sviluppatori e fornitori di servizi di streaming.

Per far crescere la passione per il calcio tra milioni di tifosi che seguono la Lega durante tutto l'anno, la NFL continua a guardare alla tecnologia, come ad esempio all'uso della rete 5G Ultra Wideband di Verizon e del cloud, che possono aiutare a rendere disponibili per i tifosi della NFL nuovi ed entusiasmanti modi per visualizzare, condividere e interagire con le loro squadre preferite, indipendentemente da dove si trovino.