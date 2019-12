IRISPowerscan 11, miglior soluzione scanner 2020 secondo BLI

IRISPowerscan 11 riceve il prestigioso riconoscimento World Best Document Scanning & Document Processing Solution 2020 dai laboratori internazionali BLI.

La struttura indipendente Buyers Laboratory LLC, che realizza ogni anno test drastici di produzione al fine di individuare e premiare le migliori società che hanno realizzato soluzioni rivoluzionarie per il mondo aziendale, ha nuovamente premiato IRIS.

Per la seconda volta, infatti, la soluzione IRISPowerscan 11 è stata premiata come World Best Document Scanning & Document Processing Solution. Già nel 2018, IRISPowercan 10, aveva ottenuto questo importante riconoscimento.

Con la soluzione di digitalizzazione IRISPowerscan, le aziende si dotano di un software performante per lo scanning e la gestione documentale completa, per un costo totale di proprietà (TCO) molto basso.

La digitalizzazione, l’acquisizione, il trattamento e l’indicizzazione di qualsiasi documento diventano intuitivi e flessibili, e naturalmente esportabili automaticamente nelle applicazioni aziendali (Sharepoint, Therefore o FTP). Acquisendo da qualsiasi scanner qualunque immagine è possibile:

digitalizzare da cartelle sorvegliate o dal cloud; estrarre i metadati chiave o sensibili in assoluta sicurezza; completare automaticamente gli indici e i flussi di documento con i dati estratti; raccogliere e condividere i documenti con un semplice click.

IRISPowerscan, è una soluzione che non si accontenta di estrarre le informazioni strategiche aziendali, ma che, nel rispetto delle procedure di lavoro proprie di ogni singola società, offre anche funzionalità di classificazione e di archiviazione dei metadati pertinenti da documenti cartacei o digitali verso le applicazioni aziendali.