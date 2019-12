Phoenix Contact amplia la gamma di PC industriali a base Intel

Presentato da Phoenix Contact, Basic Line 2 x100 si caratterizza come un ampliamento della gamma di PC industriali con panel e box PC e display, anche Full HD. La nuova serie Basilc Line 2 x100 infatti comprende box PC e panel PC in varie classi di potenza, con CPU a partire da Intel Atom fino a Intel Core i7.

I panel PC dispongono di display da 15,6" a 21,5" (anche full HD) e interfaccia multi-touch a 10 punti.

Sono disponibili anche versioni con monitor flat a schermo piatto da 15,6”, 18,5” e 21,5” con tecnologia multi-touch a 10 punti, che si possono utilizzare come normale terminale operatore e possono essere collocati, tramite opportuna interfaccia, fino a 90 metri via Ethernet dal box PC a cui sono collegati.

I PC della serie x100 sono sistemi a raffreddamento passivo in una struttura interamente metallica e quindi particolarmente adatti per applicazioni industriali. I sistemi si basano sulla più recente tecnologia Intel e pertanto non sono solo efficienti dal punto di vista energetico, ma anche ideali per i sistemi operativi Windows 10. Questa combinazione di hardware e software moderni offre un'eccezionale soluzione ed una gamma ottimizzata in termini di costi.