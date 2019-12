SolarWinds, supporto oltre il prodotto con MSP Institute

SolarWinds prosegue lo sviluppo del portale MSP Institute, creato per accelerare il successo dei clienti con corsi di business, vendita, marketing e tecnici. Disponibile all’interno del SolarWinds Customer Success Center, il portale formativo consente ai partner SolarWinds di accedere a una serie di corsi articolati in formazione di business e formazione tecnica. La prima prevede corsi anche di vendita e marketing, che contribuiscono a guidare gli utenti nella gestione e nello sviluppo delle attività; la formazione tecnica offre invece corsi per ampliare la conoscenza della suite di prodotti SolarWinds MSP da parte dei partner nuovi ed esistenti.

Mike Cullen, Vice Presidente di Customer Experience and Business Strategy presso SolarWinds MSP

Noi di SolarWinds vogliamo essere sicuri che i nostri clienti ottengano il massimo dalla loro attività, è per questo che offriamo loro un supporto che va oltre i prodotti. Attraverso MSP Institute mettiamo a disposizione una vasta gamma di opportunità di apprendimento e formazione di business, in modo che i nostri partner possano migliorare continuamente e rafforzare la loro attività. In questo settore, è fin troppo facile concentrarsi unicamente sul versante tecnico dell'attività, ed è per questo che il portale propone offerte formative anche in materia di business. Le nostre ultime ricerche hanno dimostrato che molti MSP trascurano gli aspetti di vendita e marketing, che contribuiscono in modo significativo alla crescita di un’attività. Le aziende che si sono dotate di personale di vendita e marketing dedicato hanno ottenuto nel complesso risultati migliori di quelle che non lo hanno fatto. MSP Institute offre strategie e consigli per il go-to-market che elargiscono importanti insegnamenti su queste problematiche, talvolta sottovalutate.

Lanciato a febbraio, MSP Institute ha erogato 120 corsi, con un punteggio medio di 4,76 stelle su 5. Ad oggi, sono state portate a termine oltre 38.000 sessioni. I corsi più seguiti riguardano i servizi da includere nel portafoglio e la corretta determinazione dei prezzi, oltre ai fattori che possono contribuire a massimizzare i margini, sviluppare il processo di vendita e facilitare la vendita del backup. Il portale tiene traccia dei progressi ottenuti attraverso una dashboard personalizzata e consente di assegnare corsi al personale e di tenere sotto controllo i risultati conseguiti.

A complemento dei corsi, la sezione Downloads offre strumenti - come calcolatori dei prezzi e delle retribuzioni - per organizzare e attuare il piano go-to-market dell’azienda e ridurre al minimo l'incertezza, nonché una “mappa termica” (heatmap) della segmentazione che mostra da quali dei clienti esistenti potrebbero provenire nuove opportunità di vendita.

Inoltre SolarWinds MSP ha realizzato la serie di webinar di MSP Institute, che comprende consigli sulla creazione e sulla gestione di un team di vendita efficace, best practice per la conduzione di attività operative di successo e suggerimenti sulla gestione dei rapporti con i clienti. I corsi più approfonditi disponibili su MSP Institute sono rivolti unicamente ai partner SolarWinds, mentre le opportunità di apprendimento offerte dalla serie di webinar sono a disposizione di tutti gli MSP.