WD Blue SN550 NVMe, per postazioni ad alte performance

Western Digital presenta WD Blue SN550 NVMe SSD, una nuova unità che offre una velocità quattro volte maggiore rispetto allo stesso modello con standard SATA. I modelli SSD di nuova generazione WD Blue SN550 NVMe infatti riescono ad arrivare a una velocità di lettura fino a 2,400 MB/s per ottenere livelli straordinari di performance ed efficienza.

La progettazione termica ottimizzata aiuta a mantenere invariato il livello di performance durante un uso intenso. Il nuovo dispositivo della famiglia di prodotti pluripremiati WD Blue, così come qualsiasi altro SSD NVMe orientato alle performance, è stato progettato appositamente per coloro che producono contenuti e per gli utenti di PC e consente loro di lavorare in maniera più veloce ed agile.

Eric Spanneut, Vice Presidente e General Manager della Business Unit Client di Western Digital

Adottare un approccio NVMe-first può accrescere le performance e la velocità del sistema in maniera straordinaria. Questo si traduce in una disponibilità dei dati più immediata, così da consentire a tutti coloro che creano contenuti di lavorare in maniera più rapida, per incrementare sia la produzione che le entrate potenziali. WD Blue SN550 è una scelta interessante per coloro che stanno cercando tutti prodotti con standard NVMe. Western Digital è in grado di fornire una gamma completa di SSD con standard NVMe e SATA, accanto ad hard drive ad alta capacità. Questo offre a chi costruisce sistemi ampia flessibilità per offrire un prodotto in base alle diverse esigenze dei clienti.

Supporta la richiesta di storage Quad Core

Coloro che attualmente producono contenuti utilizzano lo storage in maniera sempre crescente. Sia che si trovino a lavorare con video in 4K/8K, documenti pesanti o applicazioni che richiedono un uso intenso dello storage, questi ambienti digitali chiedono performance affidabili, durabilità, velocità e capacità che lo standard NVMe riesce a fornire.

Secondo Forward Insights, si prevede che lo standard NVMe rappresenterà più del 75% degli storage venduti nel segmento dei PC entro il 202. Basandosi sulla comprovata affidabilità della gamma di prodotti NVMe di Western Digital, l’unità WD Blue SN550 NVMe SSD è progettata per rispondere alle esigenze dei Quad Core, offrendo loro maggiori opportunità di produttività creativa.

Potenti velocità interne per fare di più, più velocemente

Sia che si stia lavorando, creando, giocando o elaborando una grande quantità di dati la nuova unità WD Blue SN550 NVMe SSD è in grado di raggiungere velocità 4 volte superiori rispetto alle più veloci unità Western Digital con standard SATA. Con velocità interne potenziate, ciò offre una migliore esperienza di elaborazione a livello complessivo per utenti multitasking e di applicazioni che richiedono risorse elevate e che necessitano di un sistema più rapido e agile per affrontare carichi di lavoro impegnativi. A queste caratteristiche si aggiunge un aggiornato design termico che consente prestazioni del PC superiori e prolungate durante un uso intenso.

Specifiche e disponibilità di WD Blue SN550 NVMe SSD