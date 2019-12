Protezione a 360°, Shiseido sceglie Synology Active Backup

Shiseido Taiwan utilizza Synology NAS per il backup di un numero elevato di transazioni giornaliere, come file server e come storage iSCSI.

Il 2017 ha assistito a un rapido proliferare di virus ransomware, e i PC di alcuni dei dipendenti sono rimasti infettati. Per proteggere i dati critici, Zhang Jiao-Hao, Manager of Information System Planning Department presso SHISEIDO Taiwan, ha cominciato la sua ricerca di una soluzione di backup multi-piattaforma.

L'azienda ha adottato molteplici software di backup noti, ma questa strategia ha finito per rivelarsi costosa, scarsamente efficace e difficile da utilizzare. Avendo saputo che Active Backup for Business è in grado di centralizzare su un NAS il backup dei dati da PC client, macchine virtuali e server Windows e che può gestire tutte le operazioni di backup su una singola console per soddisfare tutte le esigenze di backup tra molteplici piattaforme, senza bisogno di acquistare altri strumenti di backup o costose licenze software, nel giugno 2018 Shiseido Taiwan ha deciso di partecipare al programma beta per una prova di tre mesi.

La soluzione - Eliminazione efficace dei dati duplicati, risparmio effettivo del 52% di spazio di storage.

Che si tratti di una piccola, media o grande azienda, il backup sul lato client non è un’impresa semplice. SHISEIDO Taiwan non fa eccezione. La quantità di dati modificati ogni giorno può arrivare a 600 GB, soprattutto considerato che la sede principale conta oltre 500 dipendenti. Senza gli strumenti adeguati, anche il solo salvataggio dei dati modificati ogni giorno può essere un’operazione complessa. La tecnologia di deduplica globale di Synology Active Backup for Business supporta la deduplica su più dispositivi, piattaforme e versioni, riducendo lo spazio di storage richiesto dalle attività di backup. In più, supporta anche il Changed Block Tracking (CBT), che esegue il backup incrementale solo per i blocchi modificati, riducendo così dati e tempi di backup.

Zhang Jiao-Hao

Dopo i test del nostro team IT, abbiamo realizzato che Active Backup for Business ha velocità di backup incredibili ed è imbattibile per l'eliminazione dei dati duplicati: ha occupato appena 28 TB dei 58 TB totali del server. Sul client desktop, dopo i test di backup con 25 PC e laptop, i dati risultavano ridotti da 6,5 TB a 2,1 TB. I risultati globali sono stati decisamente soddisfacenti.

Ecco perché Shiseido Taiwan prevede di acquistare dei dispositivi di storage Synology ad alte prestazioni per il 2019 e di utilizzare Synology Active Backup for Business per sviluppare una strategia di backup su client desktop per 500 dipendenti del quartier generale.

Quando si verifica un crash di sistema, i dipendenti possono eseguire un ripristino bare-metal utilizzando un'unità di recupero USB avviabile oppure completare un ripristino a livello di file tramite l’interfaccia utente intuitiva, che taglia efficientemente i tempi di manutenzione e sfrutta con intelligenza le risorse IT. Dopo l'adozione della soluzione di backup Synology nel quartier generale, tutti i terminali POS e i PC degli uffici negli altri punti di vendita taiwanesi del marchio adotteranno gradatamente la soluzione.

Backup e ripristino delle VM ad alta velocità. Ripristino dei dati di backup VM in 15 minuti.

Diversi anni fa, mentre continuava la sua espansione, Shiseido Taiwan utilizzava VMware vSphere per creare degli host virtuali, tagliare i costi di manutenzione dell’infrastruttura IT e, allo stesso tempo, assicurare la stabilità delle sue filiali, linee di produzione e procedure di evasione degli ordini. Oggi l'azienda continua a espandersi e il numero di host virtuali è arrivato a 55. Gli strumenti di backup originari, a causa della loro limitatezza, di solito richiedevano da 6 a 8 ore per completare un’attività di backup tra gli host virtuali che contenevano il database. Grazie a Synology Active Backup for Business, il tempo di backup si è ridotto sensibilmente: oggi per recuperare i dati di backup delle macchine virtuali bastano 15 minuti.



Zhang ha dichiarato che la chiave è la tecnologia di deduplica globale: accelera i tempi di backup e risparmia capacità di archiviazione. Le prestazioni generali sono state soddisfacenti. In più, in base a vari scenari, Synology Active Backup for Business supporta il ripristino granulare dei file tramite il portale di recupero, il ripristino istantaneo e completo delle VM, il ripristino istantaneo su Synology Virtual Machine Manager (VMM) e il ripristino istantaneo da server fisico a VMware (P2V), rispondendo alle esigenze di ogni specifica situazione.

Il vantaggio maggiore offerto dall’integrazione di Synology VMM è che le aziende possono ripristinare i dati di backup degli host virtuali sui dispositivi di storage Synology. Supportando vari sistemi operativi, ad esempio Windows e Linux, Synology VMM offre alle aziende una soluzione di disaster recovery immediata e un ambiente per testare gli upgrade.

I vantaggi - Synology Active Backup for Business abilita il backup per varie piattaforme, l’eliminazione dei dati duplicati e l’integrazione di VMM, aiutando efficacemente SHISEIDO Taiwan ad eseguire il backup dei dati archiviati negli ambienti fisici e virtuali. Changed Block Tracking e la deduplica globale hanno ridotto di oltre il 50% il tempo e lo spazio necessari per un’attività di backup. Una ricca scelta di soluzioni di disaster recovery, inclusa l’integrazione con VMM, aiuta Shiseido Taiwan a proteggere i workload delle sue varie aziende.