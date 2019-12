NetApp, due nuove nomine strategiche per il brand

NetApp nomina Matt Watts come Chief Technology Officer EMEA e ha promosso Johannes Wagmueller a Lead Solutions Engineering, EMEA.

Watts e Wagmueller rispondono ad Alexander Wallner, Senior VP e General Manager di NetApp in EMEA e sono parte del CDA.

In quanto CTO nell’area EMEA, Matt Watts sarà l’interprete chiave della strategia tecnologica globale dell’azienda, fornendo sia consulenze interne al team esecutivo che assistenza ai partner e ai consumatori su come integrare soluzioni trasformative, processi e modelli di business e su come guidare una trasformazione digitale efficace. Le sue principali responsabilità includono la collaborazione con nuovi buyer e con le loro necessità, sviluppando istruzione e comunicazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda, e aiutando a costruirne e a dimostrarne la visione strategica.

Watts è entrato in NetApp nel 2004, precedentemente ricopriva il ruolo di Director of Technology and Strategy globale per l’azienda e aiutava i team su entrambi i lati dell’Atlantico a convertire la comunicazione strategica in un successo di business misurabile.

Johannes Wagmueller guiderà invece il team di solutions engineering nel mercato EMEA dell’azienda. Wagmueller è entrato in NetApp nel 2002, guidando il settore di solution engineering in Germania, Austria e Svizzera (DACH). In seguito a quest’ultima promozione, le sue responsabilità a livello multinazionale sono state estese alla supervisione di un ampio team di esperti di tecnologia integrata.

Matt Watts

In un tempo di trasformazione frenetica guidata dal digitale, diventa di cruciale importanza comprendere il mondo del cloud ibrido e spiegare il valore del nostro portfolio. Sono lieto di unirmi nuovamente al team EMEA e di lavorare con loro e con i nostri partner e clienti, discutendo dell’innovazione resa possibile dai dati e delle conseguenze per aziende di medie e grandi dimensioni.