QSAN e Western Digital, una partnership per l’hybrid storage

QSAN Technology avvia una partnership Western Digital e sostenere la soluzione Ultrastar Data60 come espansione per gli storage della linea XCubeSAN di QSAN.

La piattaforma Western Digital Ultrastar Data60 hybrid storage dispone di due moduli IO con 6 porte Mini-SAS HD per modulo e può essere equipaggiata con una dotazione massima di 60 SAS/SATA drive. Attraverso la connessione di 4 unità di espansione Ultrastar Data60, XCubeSAN può quindi supportare fino a 266 dischi, che utilizzando gli Ultrastar DC HC530 HDD da 14 TByte equivale a una capacità complessiva di 3,7 PByte.

L’utilizzo di unità di memoria compatte come Ultrastar Data60 consente di garantire la migliore combinazione tra dischi tradizionali e unità allo stato solido per un bilanciamento ottimale tra capacità performance e costi.

La scelta di Ultrastar Data60 di Western Digital da parte di QSAN è dettata, in particolare, da due tecnologie innovative che caratterizzano il dispositivo. La prima è IsoVibe, che riduce la degradazione delle prestazioni provocata dalle vibrazioni. La seconda, battezzata ArcticFlow, introduce invece un sistema di raffreddamento estremamente efficace. La combinazione delle due tecnologie permette di garantire la massima affidabilità e flessibilità delle soluzioni di storage.

L’introduzione di unità disco e il relativo aumento di capacità consente inoltre di mettere a disposizione delle imprese una serie di funzionalità mirate al miglioramento delle prestazioni e della protezione come la cache SSD in lettura/scrittura (QCache), l’auto-tiering (QTiering), la memorizzazione di snapshot (QSnap) e il sistema per la clonazione dei volumi locali (QClone).