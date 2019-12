Costruzioni e tecnologia. L’edilizia connessa di Autodesk

Autodesk Construction Cloud integra le soluzioni per l’edilizia con gli strumenti progettuali di Autodesk e le connette con gli uffici e le squadre in cantiere.

Presentato durante Connect & Construct Summit, Autodesk Construction Cloud include oltre 50 innovazioni di prodotto così come piena integrazione tra ciascuna soluzione per consentire il flusso dei dati in tutte le fasi di costruzione. Include inoltre nuove e potenti funzionalità di intelligenza artificiale che aiutano i team di progetto a identificare e mitigare i rischi di progettazione prima che si verifichino problemi, riducendo i ritardi, le rilavorazioni e i costi.

Jim Lynch, vice president and general manager, Autodesk Construction Solutions

Nonostante le grandi sfide che le imprese edili devono affrontare per collegare enormi volumi di dati e persone, nessuno è riuscito a realizzare un processo di costruzione unificato, dalla progettazione alla realizzazione con Autodesk Construction Cloud, inauguriamo una nuova era dell’edilizia connessa, offrendo piena integrazione tra la sede centrale, gli uffici e le squadre sul campo. Oggi più che mai, permettiamo a progettisti, appaltatori e proprietari di soddisfare le esigenze edilizie in rapida espansione in tutto il mondo, contribuendo al contempo a rendere gli edifici più prevedibili, sicuri e sostenibili.

Autodesk Construction Cloud include tre elementi chiave che permettono alle imprese edili di differenziarsi sul mercato:

Tecnologia avanzata: le migliori soluzioni software progettate per fornire potenza e semplicità d’uso senza precedenti – permettendo alle sedi centrali, agli uffici e alle squadre sul campo di collaborare in tutto il processo di costruzione e gestione. Builder Network: la più grande rete di proprietari, progettisti, costruttori e imprenditori per entrare in contatto con i giusti partner e progetti. Analisi predittive: analisi di silos di dati di precedenti progetti e basate sull’Intelligenza Artificiale che forniscono ai costruttori informazioni utili per prevedere i risultati e ridurre i rischi.

Come parte dell’annuncio di Autodesk Construction Cloud, l’azienda ha presentato oltre 50 innovazioni di prodotto che riguardano l’intero processo edilizio, dalla progettazione alla realizzazione e gestione.

Le principali innovazioni includono:

Maggior supporto in Assemble per le ultime versioni degli strumenti di progettazione di Autodesk AutoCAD, Revit e Navisworks. I subappaltatori possono elaborare sin da subito le visualizzazioni 2D in BuildingConnected BidBoard Pro. Una maggiore collaborazione che permette alle squadre sul campo di fare video direttamente con l’app PlanGrid. Oltre a una migliore gestione delle foto, i team possono condividere feedback e commenti direttamente dal cantiere. Perfezionamento di tutti i moduli BIM 360 così come la piena integrazione delle funzionalità – ad esempio tra Construction IQ e le funzionalità di revisione di BIM 360, conosciuta come Design Risk Management, che permette di ridurre le probabilità che si verifichino RFI e modifiche per problemi di progettazione.

Creato con lo stesso ambiente CDE (common data environment) di BIM 360, Autodesk Construction Cloud garantisce la piena collaborazione del team su un set integrato di record. Oltre alle funzionalità attuali, Autodesk sta investendo per far sì che i clienti soddisfino la nuova ISO-19650.

La più grande rete di professionisti del settore edili per creare team efficienti

Autodesk Construction Cloud comprende il più grande ecosistema di proprietari, progettisti, costruttori e professionisti del settore, tra cui quasi un milione di subappaltatori che utilizzano BuildingConnected. Builders Network consente a proprietari e costruttori di connettersi ai partner giusti per creare i migliori team per qualsiasi progetto - riducendo i rischi, diminuendo le rilavorazioni e aumentando la redditività.

Analisi potenziate dall’Intelligenza Artificiale permettono di identificare eventuali rischi prima che si trasformino in rilavorazioni

Autodesk Construction Cloud integra potenti funzionalità di intelligenza artificiale che permettono ai team di progetto di identificare e mitigare i rischi prima che si verifichi un problema - riducendo così i ritardi, le rilavorazioni e i costi. Tecnologia come TradeTapp, che fornisce ai contraenti generali analisi del rischio dei subappaltatori durante la fase di pianificazione, e Construction IQ, che utilizza algoritmi per dare priorità ai progetti a più alto rischio, ai subappaltatori e alle questioni che necessitano di attenzione durante la fase di costruzione, forniscono ai team analisi e dati per prendere decisioni consapevoli e costruire correttamente sin da subito.