Acronis acquisisce 5nine e si rafforza nella gestione cloud

Acronis ha acquisito 5nine, che sviluppa a livello internazionale soluzioni per la gestione e la sicurezza del cloud, che ne diventa così una sussidiaria controllata. 5nine offre soluzioni cloud end-to-end per Hyper-V, oltre alla prima e unica soluzione di sicurezza agentless e a più livelli per Hyper-V e Azure. Il software innovativo, potente e intuitivo è progettato per ridurre i costi, aumentare la produttività e mitigare i rischi per la sicurezza.

Karen Armor, Chief Executive Officer di 5nine

La partnership con Acronis ci consentirà di accelerare l'innovazione del prodotto, espandere il canale di distribuzione e sfruttare la tecnologia esistente per soddisfare le nuove esigenze dei clienti. Con le capacità maturate in oltre dieci anni di esperienza nella gestione e nella protezione delle macchine virtuali Microsoft per conto dei nostri clienti, siamo certi che questa acquisizione promuoverà l'adozione del cloud e garantirà l'implementazione di infrastrutture cloud sicure e affidabili in tutto il mondo.

Obiettivo di Acronis quello di integrare la tecnologia di 5nine in Acronis Cyber Platform e rendere disponibili i nuovi servizi tramite il portale Acronis Cyber Cloud Solutions. Con le soluzioni 5nine, provider di servizi gestiti (MSP) e team IT potranno semplificare l'orchestrazione dei servizi cloud, creare nuove attività e gestire le esigenze dei propri clienti.

Grazie a questa operazione, Acronis offrirà a clienti e partner una modalità semplificata per migrare i carichi di lavoro dall'infrastruttura fisica o virtuale ad Acronis Cyber Infrastructure, Microsoft Azure o a entrambe. Le soluzioni 5nine, che unificano servizi di migrazione su cloud, gestione, monitoraggio e strumenti e processi di gestione dei carichi di lavoro innovativi, consentono agli utenti di integrare i cinque vettori SAPAS della protezione informatica - salvaguardia, accessibilità, privacy, autenticità e sicurezza - a copertura di tutti i dati, le applicazioni e i sistemi in uso.

Acronis riconosce il valore che l'offerta dei servizi 5nine può apportare alla sua community di 50.000 partner di canale IT, e che consentirà agli MSP e ai provider di servizi cloud di gestire meglio i propri carichi di lavoro nelle infrastrutture ibride. A ciò si aggiunge la flessibilità delle soluzioni Acronis, capaci di andare incontro alle diverse esigenze di implementazione dell'infrastruttura adeguandosi alle ubicazioni, ai budget e agli scenari d'uso, e offrendo il controllo e l'adattabilità imprescindibili per erogare servizi di protezione informatica d'eccellenza negli ambienti Acronis Cyber Infrastructure, Microsoft Azure e molti altri.

Serguei "SB" Beloussov, Fondatore e Ceo di Acronis

Aggiungendo le soluzioni 5nine al portafogli di prodotti e servizi per la protezione informatica, i nostri partner e clienti avranno a disposizione modalità semplificate per adottare la piattaforma di cloud ibrido di Microsoft. Questa soluzione congiunta consentirà alle organizzazioni di migrare alcuni o tutti i carichi di lavoro selezionati nel cloud e di gestire quindi sia le macchine virtuali on-premise che quelle nel cloud da un'unica interfaccia. Puntiamo a unificare le funzionalità delle due soluzioni ampliando il pannello di controllo unico e intuitivo di Acronis, così da facilitare agli amministratori IT le attività di monitoraggio, gestione e protezione informatica di tutti i carichi di lavoro, ovunque siano ubicati.

Acronis pianifica di investire nello sviluppo della pluripremiata piattaforma di gestione, migrazione e sicurezza del cloud di 5nine. Entrambe le aziende hanno un'esperienza consolidata e completa rispetto all'ecosistema Microsoft; in qualità di Partner Microsoft Gold Certified, pianificano di proseguire con l'innovazione in parallelo alla più ampia adozione di Microsoft Azure.