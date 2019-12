Da Asus ecco i laptop ultracompatti ZenBook 13, 14 e 15

Asus lancia anche in Italia ZenBook 13, ZenBook 14 e ZenBook 15, serie di laptop dotati dell’innovativo ScreenPad 2.0, che ne migliora l’utilizzo e la produttività. ScreenPad 2.0 permette anche di gestire in tempo reale più processi in multitasking grazie a un’interfaccia in stile smartphone davvero intuitiva e fluida.

ScreenPad 2.0 possiede una marcia in più, grazie al software dedicato ScreenXpert, e un touchscreen più grande da 5,65" che offre ancora più feature e comfort nell’utilizzo all’utente. Per sfruttare al massimo il touchpad intelligente, ASUS ha pensato a numerose utility: Quick Key, permette di scrivere con un solo tocco sequenze complesse, Hand Writing, facilita la scrittura, mentre Number Key serve da tastiera numerica. La nuova interfaccia in stile smartphone, poi, è ora più intuitiva e facile da usare. Gli sviluppatori di terze parti possono, inoltre, contare su ASUS API per ottimizzare i software dedicati a ScreenPad e la relativa user experience. Sono stati compiuti passi in avanti anche sul fronte dell’hardware, in modo da assicurare una durata della batteria fino a 2,5 volte superiore rispetto al modello precedente quando ScreenPad è in funzione.

Tutti i modelli della serie presentano inoltre il display NanoEdge, privo di cornice e con un rapporto schermo-corpo fino al 95%, caratteristiche che conferiscono ai laptop il miglior design ultracompatto nelle loro rispettive gamme. Si tratta di eccezionali schermi da 13,3", 14" e 15,6" praticamente privi di bordi su tutti i lati, in grado di garantire un rapporto corpo-schermo fino al 95% che massimizza la visibilità con il minimo ingombro possibile.

Il risultato lascia letteralmente senza fiato: l’assenza di cornici favorisce il massimo dell’immersività visiva senza distrazioni, facendo della serie ZenBook la scelta perfetta per l’intrattenimento o la creatività on-the-go. Il design ultracompatto contribuisce a rimarcare lo stile e l’eleganza tipici della serie ZenBook: tutti i modelli presentano gli iconici dettagli in metallo tornito in stile Zen sulla scocca e finiture anodizzate di pregio in colore Royal Blue, il tutto impreziosito dal logo dorato e da una sezione metallica in colore Rose Gold posta sopra la tastiera, dettaglio perfetto che dona al laptop un tocco di lusso in più. Il design della cerniera ASUS ErgoLift solleva la tastiera per una scrittura agevolata e migliora anche il raffreddamento del PC.

La nuova serie ZenBook è costruita per fornire prestazioni senza limiti in mobilità, grazie agli ultimi processori di ottava e decima generazione Intel Core i7 e una vasta gamma di opzioni grafiche disponibili, inclusa Nvidia GeForce MX250 per ZenBook 13 e 14. ZenBook 15 può contare, invece, sulla scheda grafica GeForce GTX 1650 GPU ad alte prestazioni.

Tutti i modelli sono dotati di SSD PCIe e fino a 16 GByte di RAM, caratteristiche che rendono gli ZenBook ideali per creare documenti complessi, data mining, operazioni di fotoritocco, editing video o semplicemente per prendersi una pausa e giocare al proprio videogame preferito. La nuova serie ZenBook consente di fare di più e di farlo più velocemente, anche in mobilità.

I professionisti hanno bisogno di essere sempre connessi, al massimo della velocità. Per questo, tutti i modelli della gamma sono equipaggiati con Wi-Fi 5 (802.11ac) e Wi-Fi 6 (802.11ax) di classe gigabit per download ultrarapidi, streaming sempre fluidi e una connessione più stabile che mai. Inoltre, gli utenti possono utilizzare tutte le nuove periferiche e gli accessori a basso consumo grazie al Bluetooth 5.0.

I laptop della serie ZenBook sono progettati per chi conduce uno stile di vita non-stop e on-the-go e garantiscono la copertura di un’intera giornata di lavoro con una singola carica.