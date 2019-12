Dynabook: questi i trend più significativi del 2020

Dynabook presenta alcune delle sfide che ci aspettano il prossimo anno tra edge computing, wearable e tecnologia 8K in attesa della quarta rivoluzione industriale. Dal 2010 è iniziato un decennio straordinario per la tecnologia e sia i consumatori che le aziende hanno potuto beneficiare di una gamma crescente di nuovi prodotti e servizi. Il lancio del 4G nel 2012, in particolare, ha sbloccato una serie di funzionalità che spaziano dallo streaming mobile alle applicazioni come Uber, Deliveroo e Airbnb e, se alcune tecnologie non si sono rivelate all’altezza delle aspettative, molte altre hanno radicalmente stravolto il nostro modo di vivere e lavorare.

In questi ultimi 10 anni la trasformazione tecnologica è andata principalmente in due direzioni: un aumento della mobilità e un potenziamento della connettività. Secondo dynabook, il 5G sarà la tecnologia destinata a dominare il prossimo anno e gli esperti di telecomunicazioni considerano il suo lancio come l’avvento della quarta rivoluzione industriale. Dal 2020, l’effettiva disponibilità della tecnologia 5G e di telefoni compatibili consentirà agli utenti di vedere questa tecnologia “in azione”, provandone le reali potenzialità. Il 5G non si tradurrà solo in un aumento della velocità di download, ma trasformerà numerosi settori industriali. Potenza, connettività e velocità migliorate e latenza minima renderanno il 5G un vero e proprio catalizzatore per l’adozione dell’IoT e per altre innovazioni come cloud ed edge computing, wearable e tecnologia 8k.

Massimo Arioli, Business Unit Director Italy, Dynabook Europe GmbH

Nell’ultimo decennio abbiamo senza dubbio assistito a progressi tecnologici disarmanti e il 5G farà da apripista per la prossima ondata di innovazione. Anche se probabilmente questi progressi non si concretizzeranno in tempi brevi, siamo sicuri che il 2020 sarà l’esordio di una nuova era tecnologica che rivoluzionerà non solo il nostro modo di lavorare, ma più in generale ogni ambito delle nostre vite.

Negli ultimi anni il computing si è spostato sempre più verso l’edge della rete. Affinché 5G, IoT e wearable siano adottati al ritmo previsto, è fondamentale che l’edge rimanga “centrale” per le operations aziendali, grazie alla capacità di offrire un’elaborazione sicura e potente al perimetro della rete, riducendo tensione e latenza. Dal 2020 e nel futuro, il mobile edge computing sarà il punto di partenza per un numero sempre maggiore di soluzioni IoT in ambito business, tecnologia che nonostante i molti progressi ha registrato uno sviluppo inferiore alle aspettative, non esprimendo il suo completo potenziale. Così come hanno fatto notebook e smartphone in precedenza, anche il mobile edge computing darà vita a un ambiente di lavoro totalmente nuovo.

Con il 5G l’adozione della tecnologia wearable sarà protagonista del 2020, raggiungendo numerosi settori, e tra questi anche quello dei servizi di emergenza. I responsabili delle decisioni all'interno di polizia, vigili del fuoco e primo soccorso stanno iniziando a riconoscere il potenziale dei dispositivi wearable per aumentare la produttività mobile della forza lavoro e migliorare la sicurezza dei soccorritori e l’assistenza ai pazienti.

Grazie al mobile edge computing che funge da gateway, i dispositivi wearable e in particolare gli smart glass, come la nostra soluzione dynaEdge AR100 per la realtà assistita, si diffonderanno sempre più in ambito business. Secondo una nostra ricerca condotta su un campione di oltre 1.000 manager IT senior di aziende di grandi e medie dimensioni, in Europa l’89% delle società di ingegneria dichiara di essere pronto per l’adozione degli smart glass, rendendo questo settore quello più interessato all’applicazione di questi dispositivi, seguito dall’83% delle aziende di logistica.

Un'altra tecnologia chiave che dovrebbe avvantaggiarsi dalla connettività 5G è l’8K che, oltre alle più ovvie applicazioni nel settore consumer come il broadcasting tv e la fotografia, avrà un impatto considerevole su molti altri aspetti della nostra quotidianità diventando protagonista in diversi ambiti, dal riconoscimento facciale avanzato alla sorveglianza, dalle diagnosi mediche da remoto alle attività di mining.