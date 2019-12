Un’infrastruttura IT efficace e solida, Eltek sceglie SGBox

Per fornire strumenti adeguati al proprio sistema IT Eltek ha puntato su una soluzione SGBox così da gestire al meglio la protezione dei dati e la privacy. Qualsiasi attività produttiva richiede una solida infrastruttura IT e, nel suo sviluppo, la prospettiva dell’adeguamento alle normative vigenti in tema di privacy e protezione dei dati è un aspetto fondamentale. Soprattutto quando la produzione interessa settori “sensibili” come quello manifatturiero. Proprio per questa ragione Eltek Group e per dotarsi degli strumenti che soddisfino le rigide normative in tema di gestione dei dati, ha SGBox.

Specializzato nella ricerca, progettazione, sviluppo e produzione di componenti meccanici ed elettronici nei settori elettrodomestico e automobilistico, l’azienda ha recentemente ampliato la sua attività anche al settore medicale e alla ricerca avanzata nel settore delle nano-biotecnologie.

La scelta di SGBox, nel dettaglio, è stata dettata dalla necessità di fornire il sistema IT di strumenti adeguati per gestire un aspetto specifico relativo alla normativa sulla protezione dei dati: la registrazione e conservazione dei log (la legge prevede per un periodo di sei mesi) relativi ai sistemi aziendali. Un’attività che, all’interno di un gruppo che opera in settori eterogenei e su diverse piattaforme, assume un livello di complessità notevole.

L’implementazione del modulo Log Management di SGBox, integrato nella piattaforma SIEM (Security Information and Event Management) del vendor italiano di cyber security, offre infatti tutte le caratteristiche di versatilità e flessibilità che consentono la raccolta e l’elaborazione di informazioni provenienti da qualsiasi fonte grazie a un sistema che non richiede l’utilizzo di agent proprietari per ogni piattaforma. La loro analisi, infine, è affidata a un sistema di ricerca dinamico che consente di individuare e analizzare nel dettaglio ogni evento registrato a livello di sistema.

Flavio Aime, IT Technical Manager di Eltek.

SGBox viene utilizzato principalmente per la raccolta log di accesso degli amministratori di sistema. La grande versatilità di questa soluzione ci consente di acquisire i file a prescindere dalla fonte dati che li ha generati.

L’utilizzo di un sistema di crittografia “forte” come GPG, che permette anche di certificare il Time Stamp di ogni evento, garantisce inoltre la conformità ai rigorosi standard dettati dalla normativa europea in merito alla raccolta, trattamento e conservazione dei dati sensibili.