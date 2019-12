La piattaforma mobile 5G più avanzata al mondo è Qualcomm

Snapdragon 865 porta il marchio Qualcomm e unisce un avanzato sistema di modem-RF 5G con un’innovativa piattaforma mobile per alte prestazioni e connettività.

Alex Katouzian, senior vice president and general manager, mobile, Qualcomm Technologies, Inc. Snapdragon 865 supporta la connettività e le funzionalità 5G più avanzate al mondo, elevando gli standard che definiscono un dispositivo mobilePer Qualcomm questo nuovo lancio corona oltre 30 anni di leadership e innovazione nell’ambito della tecnologia wireless.

Inoltre Qualcomm rafforza la sua leadership in ambito mobile svelando la prima serie della piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon che consentirà di estendere il 5G avanzato a un maggiore numero di consumatori. I nuovi Snapdragon 765 e 765G combinano la seconda generazione del sistema di modem-RF 5G Qualcomm Snapdragon e la quinta generazione del Qualcomm Artificial Intelligence (AI) Engine per offrire le migliori esperienze mobile, incluse funzionalità multi-camera intelligenti, intrattenimento all’avanguardia e gaming ad alta velocità, il tutto preservando la durata della batteria.

Ci aspettiamo che l’adozione del 5G sarà la più veloce transizione nella storia del mobile. Come innovatore leader nella tecnologia wireless a livello globale, siamo impegnati a guidare l’espansione del 5G in tempi record attraverso la nostra gamma Snapdragon. Il nostro portfolio esteso, che include ora anche Snapdragon 765 e 765G, ha il potenziale per rendere il 5G accessibile a miliardi di utenti smartphone in tutto il mondo, abilitando su scala globale esperienze quali gaming ad alta velocità, scatti con multi-camera intelligente e durata della batteria di un giorno intero.