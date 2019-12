Servizi IT e backup, ITCE sceglie le unità rack di Buffalo

ITCE Systemhaus eroga servizi IT evoluti e ha scelto il NAS per montaggio su rack con 12 alloggiamenti di Buffalo per l’archiviazione dei dati di backup dei clienti.

L’azienda, situata a Norderstedt, vicino ad Amburgo, fornisce sistemi su misura, supporto IT, manutenzione e cloud aziendale per PMI dal 1999. La struttura necessitava di una soluzione di archiviazione di rete affidabile per il servizio di backup su cloud privato, offerto ai clienti come parte dei servizi gestiti.

La sfida principale che ITCE deve affrontare è quella di rendere il servizio attraente per i clienti anche in termini di prezzo e modello di business economicamente sostenibile, fornendo allo stesso tempo un hardware per l’archiviazione collegato alla rete di elevata capacità, abbastanza potente da eseguire numerosi processi di backup contemporaneamente e sufficientemente veloce da effettuarli durante la notte.

La società ha trovano nello storage di rete Buffalo TS51210RH una valida risposta.

(leggi la nostra prova approfondita con benchmark della Buffalo TeraStation TS51210RH).

La system house utilizza due TS51210RH per un totale di 216 TByte di capacità di archiviazione. Il NAS per montaggio su rack con 12 alloggiamenti si caratterizza per un mix efficiente di caratteristiche, perfettamente calibrate per le esigenze ITCE.

Il device vanta l’adozione di hard disk ad elevata affidabilità di tipo nearline. Questi dischi sono pensati per lavorare sotto stress e in condizioni difficili, annullando le vibrazioni parassite. Proprio per questo motivo, possono operare continuativamente in situazioni ad elevata complessità, come per esempio datacenter, data warehousing, data mining e array RAID molto estesi.

Le Buffalo TeraStation integrano CPU low power quad-core Annapurna Labs AL314 a 1,7 GHz e 8 GByte di RAM ECC, per la massima stabilità. La combinazione tra CPU e RAM permette di raggiungere buone performance sui carichi di lavoro più comuni, il tutto mantenendo consumi modesti e una dissipazione termica contenuta, un aspetto non di poco conto per le infrastrutture che già contano numerose macchine attive all’interno dello stesso armadio Rack.

Tra le peculiarità principale dei nuovi NAS Buffalo c’è senza dubbio la disponibilità di due controller 10 GbE, capaci di lavorare fino a 10 Gbps adottando cavi CAT.6A / 7, al posto della più costosa fibra ottica.

Grazie a questa solida base hardware, ITCE offre ai clienti un backup cloud privato resiliente. La system house è un Veeam Cloud Partner certificato e utilizza la soluzione Veeam Cloud Connect per questo scopo. Con lo storage TS51210RH, ITCE ha trovato una soluzione ideale per bilanciare i costi, la capacità di archiviazione, le prestazioni e l’affidabilità, il tutto per rendere sostenibile il modello di business backup-as-a-service.

ITCE ha creato una piattaforma che è utilizzata per i backup locali di Veeam presso i clienti stessi per avere la certezza che la soluzione venga ottimizzata per questo scopo speciale. Secondo questo schema, il software per il backup accede all’hypervisor, che crea e viene eseguito su macchine virtuali (VM) e salva una

copia di dati sul NAS locale.

In un secondo passaggio, il software Veeam Cloud Connect trasferisce i dati dal NAS locale tramite un gateway e un server morover di dati al TeraStation 51210RH. In questo modo i clienti di ITCE hanno un backup locale e un secondo backup archiviato in un centro dati altamente sicuro in Germania. L’intero processo funziona automaticamente senza intaccare le operazioni di IT giornaliere del cliente.

Il cliente non deve acquistare la licenza del software Veeam Cloud Backup e deve solamente pagare una commissione per la macchina virtuale di cui è stato eseguito il backup (non per lo spazio di archiviazione effettivo di cui ha bisogno).

Tra gli altri vantaggi per i clienti di ITCE si hanno tempi di ripristino molto brevi in caso di guasto del server hypervisor locale perché l’arresto anomalo del server non ha ripercussioni sul server di backup.

Attualmente ITCE offre a circa 60 clienti il proprio servizio di backup su cloud privato, eseguendo il backup di 140 macchine virtuali (VM) ogni giorno.

È possibile eseguire il backup su quattordici VM contemporaneamente su TS51210RH senza significative perdite nelle prestazioni.

ITCE ha scelto TeraStation 51210RH di Buffalo innanzitutto per l’elevata affidabilità di questa soluzione. Ovviamente, quando si offre una soluzione di backup su cloud privato ai clienti, è estremamente importante che la soluzione di archiviazione funzioni senza problemi e che, nel raro caso di un guasto, la system house se ne occupi direttamente e dia rapido supporto per far funzionare nuovamente il sistema.

TeraStation 51210RH viene fornito con una garanzia di 5 anni e VIP Service, incluso il

servizio di sostituzione del disco rigido di 24 ore. In caso di problemi, è molto importante che la system house possa contattare il team del supporto locale e dare assistenza a distanza, servizio che Buffalo fornisce a tutti i clienti TeraStation. In accordo con le politiche interne di ITCE, i dispositivi di archiviazione vengono sostituiti dopo 5 anni, durante i quali viene fatto affidamento sul fatto che il dispositivo funzioni senza problemi. La garanzia di 5 anni offre questa possibilità.