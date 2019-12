Buffalo TS3220DN, il NAS entry con un grande valore aggiunto

Nel mese di settembre, Buffalo Technologies ha svelato interessanti novità per il segmento storage, tra queste le nuove e versatili TeraStation serie 3020.

La gamma TS3020, che sarà ufficialmente disponibile a fine anno, offre un interessante rapporto prezzo/caratteristiche e si propone come best buy per i piccoli studi professionali e le piccole imprese.

La famiglia 3020 raccoglie l’eredità dei modelli 3010 e si contraddistingue per l’adozione di un microprocessore quad-core a 1,4 GHz. Oggetto dell’analisi odierna, la variante entry level a due bay 3220DN, che si affianca alla versione a quattro bay desktop 3420DN e a quella Rack TS3420RN.

Oltre al processore Annapurna Labs, comune a tutta la famiglia 3020, anche la dotazione di RAM da 1 GByte DDR3 costituisce un tratto caratteristico della serie.

La release 3220DN vanta un corpo formato desktop molto compatto e robusto, come da tradizione Buffalo. Lo sportello frontale con chiave consente di proteggere le due baie per hard disk da 3,5”, mentre il display frontale assicura un rapido troubleshooting anche per i meno esperti. L’azienda propone tre differenti versioni, rispettivamente con due drive Serial Ata (WD o Seagate) da 1, 2 o 4 TByte e una capacità totale non formattata di 2, 4 e 8 TByte.

Ricordiamo che Buffalo è tra i pochi fornitori a proporre soluzioni complete di dischi e si occupa di fornire garanzia estesa anche sui drive in caso di guasti. Un vantaggio non di poco conto quando si tratta di dover risolvere rapidamente un possibile problema con lo storage dell’ufficio (servizio hot-swap per la sostituzione a caldo di eventuali dischi danneggiati che, per i primi tre anni, sono coperti dall’esclusiva formula di garanzia VIP comprensiva della sostituzione diretta a domicilio).

La disponibilità di due sole unità consente di realizzare RAID 0 o 1, o di lavorare in modalità JBOD per cumulare la capacità totale dei dischi senza realizzare uno specifico schema di protezione dei dati.

Il salto di qualità rispetto alle versioni precedenti è dato dalla disponibilità di una connettività di rete 2,5 GbE, una interessante implementazione di rete che permette di velocizzare gli accessi senza dover investire in un totale rifacimento dei cablaggi 5e presenti in azienda.

Proprio per questo, le TS3020 costituiscono un interessante soluzioni per implementare soluzioni di cloud ibrido e per sincronizzare i propri dati con i service più diffusi (Amazon S3, Dropbox, OneDrive e Azure).

Backup e replica costituiscono le mansioni primarie per questo tipo di device, ideale per il backup dei PC, tramite NovaBackup Buffalo edition, che include una licenza server e dieci workstation. Le nuove TeraStation 3020 offrono le funzionalità di Rsync e quelle di Replica. L’intera gamma dispone inoltre di funzioni evolute, quali il Duplex Firmware, che irrobustisce l’operatività del NAS replicando il firmware operativo su disco fisso e memoria non volatile. In più, con la funzionalità “Boot Authentication” è possibile abilitare l’accesso ai dati immagazzinati solo quando si è collegati a network conosciuto.