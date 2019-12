4Ecom, a Milano si parlerà di strategie e tool per l’eCommerce

Si terrà a Milano 4Ecom, un evento strutturato per facilitare lo scambio di idee e la connessione tra le persone che operano nel mondo dell’eCommerce.

La data scelta è quella del 23 gennaio 2020, presso il Talent Garden Calabiana. Una giornata di formazione e di networking per condividere esperienze e opportunità di business. (Per avere il vostro biglietto cliccate qui e inserite il seguente codice per ottenere uno sconto: 4ecom-sconto5)

Si tratta della terza edizione, organizzata da Transactionale, Competitoor, Qaplà e Intergic e focalizzata sui risultati derivanti dall’utilizzo di strategie e tool.

L’evento sarà l’occasione per ascoltare casi di successo legati al mondo dell’eCommerce.

Una giornata all’insegna dell’aggiornamento professionale che si propone di creare nuove occasioni professionali attraverso un programma di incontri one to one, workshop e di tavole rotonde tematiche.

Obiettivo di 4Ecom è quello di dar voce al mondo dell’eCommerce: nel corso delle tavole rotonde in programma, sarà offerto un punto di vista concreto sul settore, attraverso il racconto di esperienze e casi di studio a cura di importanti eCommerce manager e con un occhio di riguardo anche all’esperienza del consumatore. Samuel Osman, attore teatrale, racconterà il suo punto di vista, da utente e acquirente di eCommerce.

L’evento sarà moderato da Chiara Brughiera, CEO di SheTech, organizzazione che si propone di avvicinare il mondo tech a quello femminile attraverso incontri, momenti di scambio con advisor e partner del mondo digital favorendo l’affermazione professionale delle donne nel settore tecnologico.

Premio 4Ecom, un riconoscimento per valorizzare le eccellenze del Made in Italy e contribuire alla riforestazione del Pianeta.4Ecom sbarca a Milano.

In particolare, tra le novità di questa edizione vi è il Premio 4Ecom che consegnerà, durante l’aperitivo di gala, un premio ai migliori eCommerce italiani. A ricevere la statuetta 8 tra i migliori siti italiani di eCommerce. Questi saranno valutati da una giuria d’eccezione che raccoglie alcune delle personalità più influenti del mondo digital.



In particolare, Paola Bonomo, Advisor e Business Angel, Giulia Chiari, Head of Partnership AliExpress gruppo Alibaba, Valentina De Nicola, Head of eCommerce di Facebook, Veronica Diquattro, Executive Vice President Southern Europe di DAZN, Francesca Gabrielli, CEO di Assist Digital, Elena Lavezzi, Head of Southern Europe di Revolut e molti altri.

In altre parole, il Premio valorizzerà le eccellenze del Made in Italy perchè si propone anche di creare un impatto positivo dal punto di vista ambientale: Per ogni iscritto al premio 4eCom verrà piantato un albero.