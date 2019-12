SonicWall, più sicurezza e un servizio migliore per gli MSSP

Oltre a migliorare il servizio professionale MSSP, SonicWall ha deciso di offrire ai clienti una gestione semplificata della sua nuova interfaccia MyWorkspace. Sempre più ricercati e utilizzati dalle aziende che adottano una strategia di integrazione verticale come MSSP (Managed Security Service Provider) ovvero quali fornitori di servizi di sicurezza gestita, possono ora contare su un’offerta di soluzioni di sicurezza SonicWall ancora più ampia, finalizzata a fornire una riduzione della complessità delle operazioni di tutti i giorni, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda o dall'ambiente nel quale opera il cliente.

Bill Conner, Presidente e CEO di SonicWall

Gli MSSP svolgono un ruolo essenziale per l’ampliamento dell’offerta SonicWall per i nostri partner, perchè difendono le aziende e le PMI dalle mirate minacce informatiche di oggi. Il nostro team in crescita continua a lavorare con alcuni dei più grandi partner e distributori al mondo, per fornire servizi di sicurezza certificati che semplificano il difficile compito di proteggere a pieno ciò che i cyber criminali cercano di minare. Con l’arrivo del nuovo anno, non vediamo l'ora di lavorare con i nostri oltre 20.000 partner dislocati in tutto il mondo e che stanno cambiando l’approccio con il quale le aziende moderne si difendono.

Semplificare il controllo della sicurezza back-end e l'amministrazione

Gli MSSP possono differenziare ulteriormente la loro offerta con una piattaforma di sicurezza interconnessa end-to-end basata sulla piattaforma SonicWall Capture Cloud. Le nuove funzionalità, progettate su misura per soddisfare le esigenze dei clienti, consentiranno di semplificare la supervisione, la visibilità e la gestione degli ecosistemi di cybersecurity in continua espansione.

My Workspace, progettata da SonicWall pensando ai fornitori di servizi di sicurezza, è una nuova e intuitiva interfaccia per la gestione dei clienti, facile da usare e accessibile tramite Single sign-on (SSO) dal SonicWall Capture Security Center (CSC). Questo portale è caratterizzato da un flusso di lavoro intelligente e fluido per semplificare e potenziare l'esecuzione di complesse attività di sicurezza IT. I fornitori di tali servizi possono ora registrare rapidamente i nuovi clienti, impostare e monitorare più utenti e avere il controllo degli accessi basato su moduli per gestire con facilità diversi scenari.

Eliminare le complessità quotidiane

Essenziale per la gestione di rischi, della governance della sicurezza IT e della conformità alle norme, SonicWall Global Management System (GMS) 9.2 è una soluzione che consente alle aziende di implementare e gestire rapidamente il firewall SonicWall, la sicurezza wireless, la protezione della posta elettronica e degli utenti da remoto. GMS si integra con ConnectWise Manager, uno strumento di automazione di servizi professionali (PSA) leader del settore, per offrire un'esperienza automatizzata da un unico portale di supporto di segnalazioni, avvisi e failover di sistema e sincronizzazione delle risorse.

Le caratteristiche fondamentali per mantenere sicure le reti in continuo aumento sono due, la rapida valutazione del rischio e la reattività. SonicWall Analytics offre agli MSSP una visione immediata del traffico di rete dei propri clienti e la capacità di monitorare i livelli di rischio specifici completi di report su misura.

Programma Beta, costo flessibile

La novità dell’azienda è ora in versione beta. Gli MSSP SonicWall qualificati avranno presto la possibilità di accedere a prezzi mensili flessibili. Questo programma attualmente offre il formato pay-as-you-go per Capture Client e Cloud App Security e nel 2020 includerà una gamma più ampia di prodotti e servizi SonicWall.