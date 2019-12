Lenovo ThinkBook 13s, il notebook al giusto prezzo per le PMI

Pagina 1 di 4

Lenovo ThinkBook 13s incarna l’essenza della mobilità per il business in uno chassis elegante e robusto, affiancato da una dotazione hardware equilibrata ed economica.

Questo notebook è stato ingegnerizzato a partire dalle richieste tipiche delle piccole medie imprese, troppo spesso orientate all’acquisto di dispositivi di fascia consumer per contenere i costi. Il 13s offre dunque caratteristiche hardware e software per un target professionale, ma a un costo non molto lontano dalla controparte mainstream.

Il prodotto nato con questa filosofia è dunque un concentrato di tecnologia, assemblato in un elegante chassis in alluminio anodizzato, per un peso complessivo di appena 1,32 Kg. Questa architettura soddisfa dunque il manager in movimento continuo ma anche lo studente, il prosumer e l’imprenditore che viaggia per lavoro.

Come anticipato, la base hardware è solida, a partire dalla CPU Intel Core i5 8265U. Parliamo di un componente introdotto nella seconda metà del 2018, realizzato a 14 nm e caratterizzato da un TDP di 15 W e programmabile up/down entro un range di 25 W - 10 W. Il processore quad-core, capace di gestire otto thread può lavorare sino a 3,9 GHz, a partire da una frequenza base di 1,6 GHz e si configura come il prodotto ideale per un notebook sottile e leggero come il 13s.

Il controller per la memoria può gestire sino a 64 GByte di RAM DDR4 a 2.400 MHz, mentre la sezione video incorporata Intel UHD 620 offre il massimo per la produttività business. La GPU coniuga consumi contenuti a un core clock di 1,1 GHz e alla possibilità di allocare sino a 32 GByte della RAM di sistema. Pur trattandosi di un componente integrato nella CPU principale, la sezione video supporta output 4K per immagini e video fluidi, oltre a schemi multi-monitor fino a un massimo di tre display.

Certamente la UHD 620 mostra il fianco nel comparto 3D, dove risulta inadatta per compiti troppo pesanti (progettazione, grafica, rendering), che comunque non ci si aspetta di portare avanti con frequenza su una macchina di questo tipo.

La cura nell'assemblaggio e nella progettazione sono evidenti una volta aperta la scocca.

L'unico slot RAM è in evidenza sul lato destro, così come l'alloggiamento M.2, ricavato in un comparto vuoto, al fianco della batteria.

Sebbene la configurazione in prova differisca leggermente rispetto a quanto sia possibile reperire in Italia, la base appare, nel suo complesso, bilanciata.

Per chi intende sacrificare un po’ di autonomia a vantaggio delle performance, esiste una variante 13s con GPU AMD Radeon 540X con 2 GByte GDDR5 dedicati.