I nuovi router intelligenti Smart Mesh Wi-Fi targati D-Link

Dispongono anche della protezione McAfee oltre che di una avanzata tecnologia Wi-Fi mesh i tre router intelligenti AC1900, AC2600 e AC3000 presentati da D-Link.

La nuovissima serie di router Wi-Fi Exo Smart Mesh si configura come una potente aggiunta alla gamma di soluzioni per la connettività domestica. La serie comprende AC1900 Smart Mesh Wi-Fi Router (DIR-1960), AC2600 Smart Mesh Wi-Fi Router (DIR-2660), AC3000 Smart Mesh Wi-Fi Router (DIR-3060).



I router di nuova generazione di D-Link offrono una connettività Wi-Fi molto performante insieme alla protezione McAfee, per una connettività domestica più veloce e sicura. Tutti i router dispongono di un abbonamento quinquennale McAfee Secure Home Platform; in grado di proteggere ogni dispositivo collegato alla rete, bloccando le connessioni sospette e l'accesso a contenuti dannosi.

Il parental control avanzato impedisce l'accesso a contenuti inappropriati e può essere utilizzato per impostare i programmi Wi-Fi. I router sono inoltre equipaggiati anche con un abbonamento biennale McAfee LiveSafe, che consente di installare un software antivirus su un numero illimitato di computer, tablet e smartphone.

McAfee Secure Home include:

Blocco di malware Rilevamento di anomalie di connessione e della rete botnet Controlli di rete avanzati per nascondere i dispositivi dagli hacker Disconnessione automatica dei dispositivi selezionati, quando si è lontani da casa Parental control completo con filtraggio dei contenuti, profili e programmazione Wi-Fi personalizzabile

I nuovi router sono i migliori del settore grazie a 802.11ac Wave 2 che supporta dual-band e tri-band per una velocità wireless combinata fino a 1.900 Mbps, 2.533 Mbps e 3.000 Mbps. Per una copertura ancora più ampia, è sufficiente aggiungere estensori di rete Wi-Fi Mesh compatibili D-Link per creare una rete wireless senza soluzione di continuità, auto-ottimizzante, che consente di spostarsi senza doversi disconnettere.

Altri tratti chiave includono: