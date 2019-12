Scandit ed Epic collaborano per migliorare il settore sanitario

Il Barcode Scanner SDK di Scandit () è ora dotato di funzionalità di scansione dell'app Rover di Epic ( ) su iOS per gestire i flussi di lavoro nel settore sanitario. Questa nuova funzionalità consente agli infermieri di eseguire la scansione di farmaci con codice a barre utilizzando la fotocamera dello smartphone, senza la necessità di un costoso dispositivo apposito.

Scandit ha lavorato per integrare la funzione Scandit Barcode Scanner SDK per iOS insieme ad Apple come partner per la mobilità. Apple sta lavorando con i suoi partner per la mobilità, un gruppo di sviluppatori di applicazioni e fornitori di soluzioni che stanno costruendo soluzioni aziendali per iOS, per cambiare il modo di lavorare delle aziende.

Gli operatori sanitari si affidano sempre più spesso alla scansione dei barcode sui dispositivi mobile per garantire processi critici a prova di errore, ottimizzare i flussi di lavoro e fornire un servizio di assistenza di qualità. Con la scansione di Scandit, gli utenti della soluzione Epic autorizzati alla gestione della cartella clinica elettronica, possono utilizzare una scansione accurata basata su fotocamera.

Samuel Mueller, CEO di Scandit

Con la nostra tecnologia che migliora i processi nelle attività quotidiane, le organizzazioni sanitarie possono aspettarsi risparmi significativi in termini di tempo e costi. L'integrazione di Scandit con Epic Rover su iOS è un grande passo avanti nell'adozione della nostra piattaforma di computer vision mobile e migliorerà la qualità della assistenza ai pazienti.

Con il passaggio alla scansione mobile di barcode basata su software, le organizzazioni sanitarie stanno sostituendo i costosi scanner dedicati, riducendo in modo importante il costo totale di possesso. Tutto ciò che viene risparmiato può essere utilizzato per estendere la funzionalità di scansione a una percentuale più alta rispetto alla forza lavoro, il che porta notevoli vantaggi in termini di efficienza e aiuta l’organizzazione sanitaria nel soddisfare la conformità normativa.