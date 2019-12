Bitdefender integra la suite di sicurezza MSP con Datto RMM

Soluzione intuitiva e scalabile di monitoraggio e gestione remota del cloud per MSP: Bitdefender integra la sua suite di sicurezza MSP GravityZone con Datto RMM. Questa integrazione, immediatamente disponibile, consente agli MSP (Managed Service Provider) che utilizzano Datto RMM di automatizzare e velocizzare l'installazione dei livelli antivirus, antimalware ed endpoint avanzati di Bitdefender grazie ad un kit unificato indipendentemente dal sistema operativo.

Alina Draganescu, Senior Director of Security per MSP e PMI di Bitdefender

I nostri partner MSP ci hanno informato che hanno bisogno di una soluzione di sicurezza affidabile e collaudata che corrisponda al loro modello di business e si integri con le loro routine e flussi di lavoro quotidiani. Abbiamo quindi realizzato l'integrazione con Datto RMM, che utilizza un kit di installazione unificato e universale che funziona su più sistemi operativi. Risparmiare tempo attraverso la distribuzione automatica e affidarsi al software per svolgere il lavoro al posto nostro è importante quando si hanno diverse infrastrutture con sistemi che operano in ambienti Windows, Linux o Mac.