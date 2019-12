Red Lion lancia lo switch NT328G creato per l’industria

Con 28 porte e prestazioni di commutazione velocissime, lo switch Ethernet di Livello 3 NT328G di Red Lion Controls è l’ideale per diverse applicazioni industriali. Lo switch NT328G offre infatti prestazioni e affidabilità eccezionali per soddisfare le esigenze di comunicazione attuali e future dei settori petrolifero e del gas, trattamento acque, produzione di energia, trasporti, video e sicurezza, nonché altre applicazioni industriali che richiedono un elevato utilizzo di banda.

Diane Davis, direttore del Product Management di Red Lion Controls

I clienti industriali richiedono prestazioni di commutazione di Livello 3 a elevata velocità affidabili, scalabili fino a 10 Gigabit per soddisfare i requisiti di larghezza di banda attuali e futuri. Con questo switch, i clienti hanno ora accesso a una soluzione che è duratura e a prova di futuro e che risponde ai requisiti industriali dall’edge al cuore del network.

I modelli Ethernet industriali NT328G di Livello 3 di Red Lion presentano un mix flessibile di porte in rame e in fibra, consentendo una vasta gamma di opzioni di connessione, con il routing di Livello 3 che consente l’instradamento attraverso VLAN o sottoreti, a tutto beneficio della versatilità e scalabilità della rete. Il robusto set di funzionalità della switch di livello industriale NT328G include la ridondanza di rete, la sicurezza integrata avanzata, il controllo del traffico in base a vari criteri e una configurazione e gestione di facile utilizzo, il che riduce i costi operativi e garantisce al contempo un monitoraggio continuo dell’attività di rete.

L’elegante ma robusto alloggiamento in metallo IP30 montato su rack è costruito per un uso prolungato in ambienti industriali gravosi, comprese un’ampia gamma di condizioni con estese temperature di funzionamento e aree pericolose, con una durata che garantisce tempi di fermo ridotti. Ideale per reti su larga scala e/o qualsiasi rete industriale, lo switch NT328G di Red Lion ha tutta la flessibilità per soddisfare i requisiti attuali e a lungo termine di velocità e portante fisico, offrendo protezione degli investimenti per gli anni a venire.