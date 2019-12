Citrix permette a chi lavora di operare senza distrazioni

Citrix Systems presenta le nuove funzionalità di Workspace. Tra queste feed intelligenti e workflow per semplificare il lavoro ed eliminare le distrazioni digitali. La tecnologia ha reso la nostra vita privata più facile che mai ma ha complicato di gran lunga le cose in ufficio. In media, ogni giorno, un impiegato passa quasi il 65% del suo tempo in mansioni inutili, il 20% alla ricerca di informazioni e solo il 15% a fare ciò per cui viene pagato. E ciò accade perché la tecnologia che avrebbe dovuto razionalizzare il lavoro ha in realtà complicato la vita in ufficio.

Tim Minahan, Executive Vice President of Strategy and Chief Marketing Officer di Citrix

Come consumatori, utilizziamo strumenti come Instagram e Uber per organizzare e gestire alcuni semplici aspetti della nostra vita e in questo contesto, per fare ciò che dobbiamo basta un clic. Poi però andiamo in ufficio e queste esperienze razionali e personalizzate vengono rimpiazzate da una tecnologia aziendale ingombrante, lenta e causa di continue interruzioni, impedendoci di svolgere ciò che nel nostro lavoro è veramente utile.

Con le nuove funzionalità di Citrix Workspace il lavoro viene semplificato eliminando le distrazioni digitali e automatizzando quei task poco pertinenti con le competenze “core” di ogni dipendente.

Nel corso di una giornata-tipo un impiegato:

Utilizza più di una dozzina di app per portare a termine il proprio lavoro e spesso più di 4 per completare un singolo processo di business come fare la nota spese, prenotare viaggi, effettuare ordini o richiedere ferie e permessi. Passa almeno il 20% del tempo a cercare informazioni per svolgere il suo lavoro Viene interrotto da messaggi istantanei, di testo, di chat o altre notifiche almeno 1110 volte al giorno, circa ogni 2 minuti.

Ma tutto questo sta per cambiare. Secondo IDC entro il 2021 il 60% delle aziende Global 2000 avrà adottato un modello di workspace di nuova generazione – un ambiente di lavoro flessibile, intelligente, collaborativo, sia fisico che virtuale – capace di migliorare produttività e esperenza di lavoro, e il 10% adotterà un workspace as-a-service.

Grazie a Citrix Workspace, le aziende possono ottimizzare la giornata lavorativa di ogni dipendente organizzando, instradando e automatizzando il lavoro in modo intelligente e personalizzato, che permetta di focalizzarsi su iò che il lavoratore sa fare meglio, facendolo al meglio. Con le nuove tecnologie - ML e micro applicazioni ad esempio - Workspace permette alle organizzazioni di creare un’esperienza unificata, intelligente sicura, che riguarda tutte le app e i dati.

Forte di nuove integrazioni con le app più frequentemente utilizzate in tutto il mondo, le aziende possono: