Talend lancia la nuova soluzione Cloud sul Marketplace AWS

Talend ha reso disponibile la piattaforma Cloud su AWS Marketplace con oltre 900 componenti e connettori di supporto multi-cloud e ibrido per la massima flessibilità. È progettata per offrire un'unica piattaforma con funzionalità di governance e qualità dei dati in grado di rispettare le regole e creare informazioni coerenti utilizzando una suite di applicazioni collaborative pensate per tutti, dagli sviluppatori ETL agli analisti aziendali.

Al crescere della quantità dei dati che sono acquisiti e analizzati nel cloud, Talend Cloud aiuta le organizzazioni a segmentare i clienti, a rendere operativi gli algoritmi data science e a integrare dati storici e in streaming per rispondere in tempo reale alle opportunità e ai punti deboli per quanto riguarda il business dell'azienda.

Mike Pickett, Senior Vice President of Business Development and Ecosystems di Talend

In aggiunta alle nostre offerte già presenti su AWS Marketplace - come Stitch Data Loader dall'inizio di quest'anno - siamo lieti di inserire ora anche la soluzione Talend Cloud. I clienti spesso vogliono acquistare attraverso AWS Marketplace, e questa è un'eccellente opportunità per espandere la nostra presenza sul mercato. Non vediamo l'ora di rafforzare la collaborazione con AWS e di offrire un'esperienza davvero unica ai nostri clienti che utilizzano Talend Cloud in un ambiente AWS.

Tra le funzionalità supportate:

-ampia connettività per ambienti on-premise, cloud, ibridi e multi-cloud e supporto ad oltre 70+ servizi AWS tra cui Amazon Redshift, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon EMR e Amazon Relational Database Service (Amazon RDS).

-Qualità pervasiva dei dati incorporata per garantire dati affidabili e conformità normativa

-Applicazioni gestite in modalità self-service, come Pipeline Designer, Data Preparation, Data Stewardship, per democratizzare i dati e facilitare la transizione al cloud per le aziende data-driven.

-Prezzi prevedibili (basati sull'utente) con opzioni pay-as-you-go